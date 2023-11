İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar: Barajlar Nisan Ayına Kadar Dolacak

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, son günlerde artan yağışlara ve yaşanan afetlere değerlendirip, açıklamalarda bulundu. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gelen sıcak havanın yağışların müjdecisi olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Çünkü sıcak hava yağmur getirir. Ekim ayının ikinci yarısında başlayan güzel hava bugüne kadar sürdü. Yağışlar arttı. Ancak bu yağışlar barajları doldurmaz. Barajların dolması için kasım ayının sonunda başlayarak nisana kadar süren yağışların etkili olması lazım. Diğer kentler içinde durum aynı. Örneğin İstanbul'daki barajlar da dolacaktır. Ancak tamamen dolması beklenmemeli. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 yağışlar eksik oldu. Bu sene için de durum aynı. Yaşadığımız kuraklık bir anda gelmedi. Barajlar yavaş yavaş boşaldı. Canımız çok acıdı. Bu sene işin sonuna geldik. Artık ciddi yağışlar bekliyorum. Özellikle nisan ayına kadar gerçekleşecek yağmurla birlikte barajlar ciddi oranda dolacaktır" dedi.

'AFETLERDEN DERS ALMALIYIZ'

Son günlerde sağanakla birlikte yaşanan sel ve su baskınlarına değinen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Küresel ısınma dönemlerinde sıcaklıkla beraber, yağış fırtına ve kasırgalar artar. Küresel ısınma dönemlerinde biz bu durumda anlarız. Ancak Türkiye'de sel ve su baskınlarının yaşanmasının nedeni çarpık kentleşmedir. Altyapı yetersizliğidir. Başka bir nedeni yok. Yaşanan afet durumlarından ders almıyoruz. Her gelen afette olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu afetlerden ders alıp tekrar yaşamamamız lazım" dedi.

'KORDON HER YIL 1 SANTİM ÇÖKÜYOR, DENİZ 3 MİLİM YÜKSELİYOR'

İzmir'de son sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına değinen Prof. Dr. Yaşar, "Son yağmurdan sonra özellikle İzmir Kordon suyla doldu. Bunun nedeni bölgenin dolgu zemin olması. Ayrıca bulunduğumuz bölge her yıl 1 santimetre çöküyor. Tektonik bir harekettir bu. Bunun yanında deniz her yıl 3 milim yükseliyor. Bu sadece Kordon boyu için değil Bostanlı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı için de geçerli. Bunu önlem amaçlı sahil kıyısı olan ön tarafları yükseltiyoruz. Ancak arka kısım çukurda kalıyor. Bu nedenle son yağmurda da Kordon tamamen sular altında kaldı. Bu nedenle yetkililer arka plandaki yapılarda kot uygulaması gerçekleştirmeli. Orada yapmamız gereken tek şey, bilimi göz önüne almak. Çünkü afet her zaman olur. Ancak siz derelerin üzerine ev yapıyorsanız, olmaz. Halen dere yataklarına hiç düşünmeden plan programı yapmadan ev veya yol yapıyoruz. Kısacası çarpık kentleşmeden ve altyapı yetersizliğinden çok çekiyoruz" dedi.