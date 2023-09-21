İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'nden 9 katarakt ameliyatı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, İHH olarak hayırseverlerin desteğiyle bu ay 9 katarakt ameliyatı daha gerçekleştirdiklerini belirtti. İHH İnsani Yardım Vakfının 2007 yılında başlattığı katarakt kampanyası ile bugüne kadar 181 binden fazla kişiye ışık olduğunu açıklayan Müdür Şaban Başyiğit, katarakt hastalarına umut olmaya devam ettiklerini söyledi.

İhh Kütahya İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, İHH olarak hayırseverlerin desteğiyle bu ay 9 katarakt ameliyatı daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

İHH İnsani Yardım Vakfının 2007 yılında başlattığı katarakt kampanyası ile bugüne kadar 181 binden fazla kişiye ışık olduğunu açıklayan

Müdür Şaban Başyiğit, " Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı, dünya genelinde yaşın yanı sıra kötü beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi yerel sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 2007 yılında başlattığımız katarakt kampanyası ile bugüne kadar 181 binden fazla kişiye ışık olduk. Kütahya İHH olarak hayırseverlerimizin desteğiyle bu ay 9 katarakt ameliyatı daha gerçekleştirdik. Çalışmalarımızla katarakt hastalarına umut olmaya devam ediyoruz. Sizde 75 dolar karşılığı 1 katarakt hastasının hayatına ışık olabilirsiniz. Bağışlarınızı dernek binamıza ve sevgi yolundaki İHH standımıza yapabilirsiniz" dedi. - KÜTAHYA