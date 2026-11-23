İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz, çocukluk çağı lösemisine karşı daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla özel bir projeye imza attı.

Türkiye'de her yıl binin üzerinde çocuğa lösemi tanısı konulurken, tedaviyi zorlaştıran en büyük sorunlardan biri olan ilaç direncine odaklanan proje, Avrupa Hematoloji Derneği'nin 'Kick-Off Grant' programından 50 bin euro hibe almaya hak kazandı. İki yıl sürecek araştırmada, lösemi hücrelerinin ilaçlara karşı neden direnç geliştirdiği ve kemik iliğindeki diğer hücrelerin bu süreçte nasıl bir rol oynadığı incelenecek. Kemik iliği ortamının laboratuvarda üç boyutlu (3D) modellerle yeniden oluşturulacağı araştırmada, farklı ilaçların lösemi hücreleri üzerindeki etkileri de karşılaştırılacak.

Lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine umut olmayı amaçlayan 'Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi'de (AML) Mikroçevrenin İlaç Direnci ve Tedavi Yanıtındaki Rolü' adlı proje, İEÜ'de yüksek lisans eğitimi alan Helin Dönmez'in de katılımıyla yürütülecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek araştırmanın, uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmesi ve lösemi tedavisine yönelik yeni çalışmaların önünü açması hedefleniyor.

"Her çocukta aynı sonucu alınamıyor"

İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz, löseminin hem çocuklar hem de aileleri için fiziksel ve duygusal açıdan zorlu bir süreç olduğunu ifade etti. Günümüzde tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde birçok çocuğun bu hastalığı yenerek sağlıklı bir yaşama kavuşabildiğini ancak her çocuk için tedavi sürecinin aynı şekilde ilerlemediğini söyleyen Durmaz, "Bazı hastalarda başlangıçta olumlu sonuç veren ilaçlar zamanla etkisini kaybedebiliyor ve hastalıkla mücadele daha da zorlaşabiliyor. Bu durum, mevcut tedavilerin neden her hastada aynı başarıyı sağlamadığını anlamamız gerektiğini gösteriyor. Biz de çalışmalarımızda yalnızca hastalığın kendisine değil, tedavinin başarısını etkileyen ve henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamayan süreçlere odaklanıyoruz. Çünkü bir hastalığı ne kadar iyi tanırsak ona karşı o kadar etkili çözümler geliştirebiliriz" dedi.

"Kanser hücreleri kendilerini koruyabiliyor"

Lösemi tedavisinin zorlu süreçleri olduğunu belirten Durmaz, "Lösemi tedavisinde karşılaştığımız önemli sorunlardan biri, kanser hücrelerinin kendilerini koruyarak ilaçların etkisinden kaçabilmesi. Burada dikkat çekici olan nokta, lösemi hücrelerinin bu direnci her zaman tek başlarına geliştirmemesi. Kemik iliğinde bulunan sağlıklı hücrelerle kurdukları ilişkiler de kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve tedaviye karşı direnç göstermesine yardımcı olabiliyor. Biz de araştırmamızda bu etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini ve ilaçların etkinliğini ne ölçüde değiştirdiğini anlamaya çalışacağız. Geleneksel laboratuvar çalışmalarından farklı olarak, hücrelerin insan vücudundakine daha yakın koşullarda davranışlarını gözlemleyebileceğimiz modeller kullanacağız. Böylece yalnızca bir ilacın kanser hücrelerini yok edip etmediğine değil, hangi koşullarda etkisini kaybettiğine de odaklanacağız. Elde edeceğimiz bulguların, lösemi hücrelerinin kendilerini korumak için kullandığı mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına ve gelecekte bu koruyucu etkileri aşabilecek tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"her bilimsel adım yeni bir umut"

Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel araştırmaların en önemli yönlerinden biri, bugün yanıtını aradığımız soruların gelecekte yeni tedavi seçeneklerine dönüşebilme potansiyeli taşıması. Elbette bu tür çalışmaların sonuçlarının hastaların kullanımına sunulabilecek tedavilere dönüşmesi zaman alıyor. Ancak atılan her bilimsel adımın bizi bu hedefe biraz daha yaklaştırdığına inanıyoruz. En büyük isteğimiz, lösemi tanısı alan her çocuğun tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşması, ailesiyle birlikte hayallerine ve geleceğine güvenle devam edebilmesi. Araştırmamızın bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalara değerli bir katkı sunmasını umut ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı