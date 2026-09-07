Haberler

Hisarcık'ta Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi

Hisarcık'ta Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verildi. İlçe Devlet Hastanesi tarafından kurulan stantta karbonmonoksit ölçümü ve nikotin bağımlılık testi yapıldı, tütün ve madde bağımlılığı ile dijital bağımlılık hakkında farkındalık artırıcı çalışmalar yürütüldü. Sigarayı bırakmak isteyenler ilgili hizmetlere yönlendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Çevre Sağlığı Birimi tarafından "Kaybetmeden Fark Et" günü kapsamında Kapalı Pazar Yerinde stant açılarak vatandaşlara yönelik çeşitli bilgilendirme ve tarama faaliyetleri yapıldı.

Çalışma kapsamında karbonmonoksit ölçümü ve nikotin bağımlılık testi gerçekleştirilirken, vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, sigara bırakma hizmetlerine yönlendirildi.

Etkinlikte bunun yanı sıra dijital ve teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, bağımlılıkların erken fark edilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu

Derbide skandal görüntüler! Bosna Kasabı için saygı duruşu

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı
Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin

Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin
Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı
Tapınağa ulaşmak için 5 kilometre boyunca yerde yuvarlandı

5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı! Nedeni şaşkınlık yarattı
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar