Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Çoğu kişinin evinde bulunan ve soğuk kış günlerinde veya bir yerimiz ağrıdığında kullandığımız sıcak su torbaları büyük risk taşıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın iddiaya göre; 24 Aralık günü pijamasının içerisinden platin bulunan ve ağrıyan bacağına sıcak su torbası koydu.

SICAK SU TORBASI PATLADI

Biraz zaman geçtikten sonra sıcak su torbası patladı ve Aydın'ın vücudunda yanıklar oluştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne giden Aydın'ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edildi. Vücudunun yaklaşık yüzde 30'u yanan Aydın, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yanık Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan da sıcak su torbasındaki tehlikelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

"SES YOK SADECE VÜCUDUMUN YANDIĞINI HİSSETTİM"

Kontrolleri süren Fariz Aydın, "Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar" diye konuştu.

"SICAK SU TORBASI OLAYLARI ARTMAYA BAŞLADI"

Yanık durumlarında kişilerin öncelikle çeşme suyu altında bölgenin enerjisini 15-20 dakikalık bir süreçte alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Turan, sonrasında yanan noktanın ıslak, temiz bir malzemeyle muhafaza edilerek sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Turan, "Kışın soba yakılmasına bağlı olarak özellikle sobayı tutuşturmak için kullanılan ürünlerin; tiner, mangal jeli yanıkları bazen kolonya atabiliyorlar. Bu tarz yanıklar gelebiliyor. Bir de son yıllarda sıcak su torbası olayları artmaya başladı. Dikkat etmek lazım, sıcak su konduğu zaman özellikle 50 dereceyi geçtiği zaman bir anda bu ürünler deforme oluyor. Hasta da torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koymuş oluyor ve vücudun geniş alanlarında yanıklar oluşabiliyor. Poliklinikten takip ettiğimiz hastalar olabiliyor, bu ürünlerin kullanımında kaynar su kesinlikle kullanılmaması lazım. İçindeki havanın alınması lazım, kapağının iyi oturan şekilde çalışması gerekiyor. Ürünlerin kaliteli olmasına dikkat etmek lazım" dedi.

"SICAK SU TORBASIYLA UYUMAMAK LAZIM"

Kişilerin kimi zaman sıcak su torbasıyla uyuduklarını ancak bunun yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım" ifadelerini kullandı.