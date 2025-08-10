Hayata 8 yaşında veda eden çocuğun karaciğeri 14 yaşındaki Abdülkadir'i yaşama bağladı

Kayseri'de doğuştan "Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı" (MSUD) tanısıyla yaşayan 14 yaşındaki Abdülkadir Soysal, 8 yaşında hayatını kaybeden bir çocuğun bağışlanan karaciğeriyle hayata yeniden tutundu.

Bebekliğinden bu yana protein içeren gıdaları tüketemeyen Soysal, özel mamalarla beslenerek büyüdü. Bu süreçte ailesi, defalarca nakil için gönüllü oldu ancak sağlık nedenleriyle bağış gerçekleşemedi. Yıllarca nakil bekleyen Abdülkadir'in kaderi, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki bir çocuğun ailesinin organ bağışı kararıyla değişti.

"Simidin tadını bilmiyordu"

Yaşam Organ Nakli Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakli sonrası hızla iyileşen Soysal, nakil sonrası isteği üzerine hayatında ilk kez simit yemenin heyecanını yaşadı.

Operasyonu gerçekleştiren Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdülkadir'in Kayseri'den gelen ve merkezde bekleme listesinde bulunan çocuk hastalardan biri olduğunu belirtti.

Doğuştan Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı tanısı konulan Abdülkadir'in, karaciğerinde bazı aminoasitleri parçalayan enzimin eksik olduğunu anlatan Aydınlı, bu enzimin eksikliği nedeniyle hastaların özel mamalarla beslenmek zorunda kaldığını, zamanla nörolojik sorunların da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Hastalığın kalıcı tedavisinin yalnızca karaciğer nakli ile mümkün olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Abdülkadir'e de Konya'da beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğun bağışlanan karaciğerini naklettik. Kendi karaciğerini çıkardık ve enzim eksikliği olmayan yeni bir karaciğerle başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Şu anda genel durumu gayet iyi, eski sağlık sorunlarını geride bıraktı ve artık taburcu olacak seviyeye geldi." dedi.

MSUD hastalarının doğuştan itibaren birçok gıdayı tüketemedikleri için pek çok şeyin tadını bilmediklerini belirten Aydınlı şöyle devam etti:

"Artık canın ne isterse yiyebilirsin dediğimizde, Abdülkadir'in bize ilk söylediği şey, 'Ben simidin tadını hiç bilmiyorum' oldu. 'Simit yememde bir sorun olur mu' diye sordu. Elbette bazı gıdalara kontrollü şekilde başlamak gerekiyor. Simit yediğinde 'çok farklıymış, tadı çok güzelmiş' dedi. Bu çocuklar okula gittiklerinde diğer arkadaşları her şeyi yerken, onlar özel mamalarıyla besleniyor. Hatta bazıları burunlarındaki hortumla mama alıyor. Bu, çocukluk çağı için oldukça zor bir durum. Aileler için de öyle."

Hayatını kaybeden çocuğun ailesinin organ bağışı kararı hakkında konuşan Aydınlı, kendi çocuklarının beyin ölümünü öğrenen ailelerin yaşadıkları acıya rağmen başka hayatları kurtarmak için organlarını bağışladıklarını belirtti. Bağış yapan ailelerin fedakarlıklarının çok değerli olduğunu ifade eden Aydınlı, bu davranışın dünyanın en yüce davranışlarından biri olduğunu ve örnek olarak Abdülkadir'in bu sayede hayatının değiştiğini söyledi.

"Bu yaşıma kadar hiçbir şey yiyemedim, hep gözüm kalıyordu"

Nakil sonrası birçok yiyeceği ilk defa tatma fırsatı bulan Abdülkadir Soysal da hislerini şu sözlerle anlattı:

"Bu yaşımda ilk kez simit yedim, ilk defa birçok şeyin tadına baktım. Hepsi çok güzeldi, çok lezzetliydi. Organ bağışı yapan aileye teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, gerçekten mutluyum. İçimde güzel bir heyecan var. Artık her şeyi yiyebiliyorum; bu yaşıma kadar hiçbir şey yiyemedim, hep gözüm kalıyordu. Hocalarıma, doktorlarıma ve herkese teşekkür ederim. Organ nakli çok güzel bir şey. Bağış olsun, herkes sağlığına kavuşsun."

"Oğlumuz artık istediğini yiyebiliyor"

Abdülkadir'in babası Mesut Soysal, "Bu nakil sayesinde çocuğum ilk kez ekmeğin tadına baktı." dedi. Soysal, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Gece saat 04.30 civarında, ezandan hemen sonra Antalya'dan telefon geldi. Hemen yola çıktık. Ameliyat çok başarılı geçti. Bu yaşına kadar oğlumla rahatça dışarı çıkamıyorduk, markete bile gitmeye çekiniyorduk, canı çekmesin diye. Şimdi her yere gidebileceğiz, her şeyi birlikte yapabileceğiz. Çok mutluyuz."

"Organlarımız toprak olmasın, bir hayat kurtarsın"

Anne Hilal Soysal, 14 yıllık zorlu sürecin ardından gelen organ bağışının hem kendileri hem de oğulları için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Soysal, bağış yapan aileye başsağlığı dileyerek, acılarına rağmen hiç tanımadıkları bir hastayı düşünerek organ bağışında bulunduklarını için onlara dua etti.

Oğlunun ilk kez simit yediği anı paylaşan Soysal, "Yoğun bakımdan çıktıktan bir gün sonra hayatında ilk kez simit yedi. En büyük hayali sıcak pide ve simitti. Çok şükür ona da kavuştu. Hocası hediye etti o simidi. Normal insanlar gibi yaşayamıyordu. Biz sofrada yemek yerken o sadece bakıyordu. Et, pilav, çorba, hatta en basiti ekmek bile yiyemedi. Şimdi bizimle aynı sofraya oturup aynı yemekleri yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda hastanın nakil beklediğine dikkati çeken Soysal, "Bizim gibi binlerce hasta var. Karaciğer ve böbrek nakli bekleyen, sırada olan çok insanımız var. Bu bağış onlara da vesile olsun. Hepimiz bağış yapalım. Ölünce organlarımızı toprak olmasın, bir hayat kurtarsın." diye konuştu.