GÖKBEY Acil Sağlık Hizmetlerine Güç Katacak

Havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat hizmet veren acil sağlık hizmetleri, GÖKBEY'in envantere katılmasıyla etkisini artıracak.

Acil sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlenen ambulanslar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet veriyor. Kara ambulanslarının yanı sıra ulaşımın zor olduğu bölgelerde hava ve deniz ambulanslarıyla hastalara ulaşılıyor. Sağlık filosunda 6 binin üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 adet uçak ambulansı yer alıyor. Yerli ve milli helikopter ambulansı GÖKBEY'in ise yıl sonu envantere katılması bekleniyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, ülke genelinde 7 gün 24 saat havada, karada ve denizde hizmet verdiklerini belirterek "6 binin üzerinde kara ambulansımızla bu hizmeti vermekteyiz. 3 bin 600'ün üstünde de Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuz mevcut. 6 binin üzerindeki kara ambulanslarımızın özellikle 500 tanesi özel donanımlı dediğimiz vakaları özel olarak donatılmış ambulanslarla bu hizmeti vermekteyiz. Deniz ambulanslarımızda ise 4 farklı ilimizde İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla illerimizde 7 adet deniz ambulansımızla yine bu hizmetimizi vermekteyiz. Hava ambulanslarımızda ise 15 adet helikopter ambulansımız, 2 adet uçak ambulansımızla özellikle bulunduğu bölgede tedavisi yapılamayan ileri merkez tedavi gerekliliği olan hastalarımız içinde yine hizmet vermekteyiz" açıklamasında bulundu.

"Her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz"

Ambulans sayılarının yanı sıra 112 istasyonlarının coğrafi konumlanmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Çınar, "Doğru konumlanma, trafik yoğunluğunun, nüfus yoğunluğunun, afet riskinin olduğu alanlar gibi geniş çaplı değerlendirdiğimiz zaman bizim için önemli olan vakaya en hızlı şekilde ulaşmak ve en uygun ambulansla ulaşmak ve yine ilk müdahalesini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde tedavisinin gerçekleştirilebileceği en yakın sağlık tesisine naklini sağlamak. Bu yüzden biz bu işi yaparken sadece ambulans sayısının yeterliliğine bakmıyoruz. Bütün bu kriterleri total olarak değerlendiriyoruz. Bunları yaparken de her yıl filomuzu yeniliyoruz, gençleştiriyoruz. Sürekli de filomuza yeni ambulanslarımızı katıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıllık 7 milyon vatandaşımıza hizmet sunuyoruz"

Ambulansların hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin bilgi veren Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"112 acil çağrı merkezlerine gelen çağrılarda yıllık 7 milyon vaka var. Yıllık 7 milyon vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Burada da özellikle acil durumlarda kara ambulanslarımızla ilk müdahalelerimizi yapıp nakli sağlıyoruz. Kara ambulanslarımızda özellikle inme vakaları, solunum sıkıntısı vakaları, kalp krizi vakaları, trafik kazaları, yaralanmalar gibi acil durumlarda olan vatandaşlarımıza ilk sağlık hizmetini, acil sağlık hizmetini sunup sağlık tesislerine naklini sağlıyoruz. Aynı zamanda trafiğin yoğun olduğu alanlarda vakalara hızlı erişebilmek için motosiklet ambulanslarımızı kullanıyoruz. Kıyı şeridinde özellikle adalarda nakil gerçekleşmesi durumunda yine deniz ambulanslarımızı kullanıyoruz. Özellikle coğrafi zor şartlar, karlı iklim şartlarında yine kar paletli ambulanslarımız, snowtrack ambulanslarımız var, onları kullanıyoruz. İleri düzeyde bakım gerektiren hastalar için yoğun bakım ambulanslarımız var. Acil tedavi ihtiyacı olan ve bulunduğu yerde tedavisi mümkün olmayan ileri tetkik tedavi gerekliliği olan durumlarda yine özellikle uçak ambulanslarımızı ve helikopter ambulanslarımızı kullanıyoruz. 7 gün, 24 saat hem karada hem havada hem denizde bir yıl içerisinde yaklaşık 7 milyon vakamıza müdahale ediyoruz, nakilleri gerçekleştiriyoruz."

"GÖKBEY'i envanterimize kattıktan sonra kapasitemiz büyüyecek"

GÖKBEY hava ambulansının da yıl sonuna kadar envantere katılmasının beklendiğini söyleyen Çınar, şunları kaydetti:

"GÖKBEY ile ilgili yerli milli helikopterimiz, kendi mühendislerimizin kendi teknolojilerimizle ürettiğimiz ve gerçekten bize güç katacak bir helikopter ambulansımız, yerli helikopterimiz. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız. GÖKBEY'i envanterimize kattıktan sonra kapasitemiz büyüyecek. Çünkü aynı anda iki hasta transferi sağlayabileceğiz. Daha uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebileceğimiz için daha uzun menzilli nakilleri de yine GÖKBEY helikopter ambulanslarımızla gerçekleştirebileceğiz. Bu yüzden bizim havadaki filomuz ciddi manada güçlenecek ve bir esneklik katacak. Biraz daha artık bundan sonrasında elimiz daha güçlü olacak hem de yerli milli helikopterimize bu hizmeti sunmuş olacağız. Onun da gururunu yaşayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı