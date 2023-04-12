- Hastane personelinden Kızılay'a destek

TOKAT - Tokat Devlet Hastanesi personeli kan stoğu azalan Kızılay için kan bağışında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kızılay'ın kan stoklarının azaldığına dair yapılan açıklamaların ardından Tokat Devlet Hastanesi yönetimi harekete geçmekte gecikmedi. Hastane personeli kan stoklarında azalma yaşayan Kızılay'a destek olmaktan geri durmadı. Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan kan alma aracına Hastanede bulunan personel kan bağışında bulundu.

"Hastane personeli olarak kan bağışında bulunmaktayız"

Tokat Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Ali Güner, hastane personelinin yoğun ilgisine teşekkür ettiğini belirterek" Ülkemizde kan stoklarının azalmasıyla, hastanemiz olarak bizde Kızılay kan merkezine hastane personeli olarak kan bağışında bulunmaktayız. Bu şekilde hastalarımızın ihtiyaçlarının ve ameliyatlarının ertelenmemesi için tün personelimiz duyarlılık göstermiştir. Kan verme süreci hastanemizde gece saatlerine kadar devam edecektir. Personelimizle beraber yeterli kan seviyesine ulaşmak için uğraşacağız. Bu şekilde de inşallah stoklarımız belirli bir seviyeye gelecek ve ameliyatlarımız devam edecektir. Bunun için bizde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Personelin büyük bir kısmı kan bağışında bulundu"

Tokat Devlet Hastanesi anestezi bölümünde tıbbi sekreter olarak çalışan Fatma Alıcı, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, "Kızılay ve hastanemizde kan stoğu azaldığı için böyle bir bağışta bulunuyoruz. Personelin büyük bir kısmı kan bağışında bulundu" ifadelerini kullandı.

"İhtiyacı olan insanlara umarım ki şifa olur"

Hastane personelinden Fevzi Özdemir, ihtiyacı olan insanlara yardım için kan bağışının gerekli olduğunu belirterek, " Hastanemiz ve Kızılay da kan stoğu azaldığı için kan bağışı yapıyoruz. İhtiyacı olan insanlara umarım ki şifa olur. Şuan birçok arkadaşımız kan bağışı yaptı. Yapmak isteyenler daha fazla ancak ramazan ayında olduğumuz için iftardan sonra gelmeyi planlıyorlar" şeklinde konuştu.