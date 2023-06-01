Hasta Yakını Tarafından Darbedilen Temizlik Görevlisi Şikayetçi Oldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş, İstanbul'da hemşirelik yapan hasta yakını B.D. tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Olayın ardından sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti.

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş (33), İstanbul'da hemşirelik yapan hasta yakını B.D. isimli kadın tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine emniyette ifadesi alınan B.D. ardından serbest kalırken, sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş, iddiaya göre, yoğun bakımda tedavi gören hastanın kızı B.D. tarafından saldırıya uğradı. Tuğba Karakaş, hasta yakını B.D.'nin kendisini saçından tutup yere düşürdüğünü ve darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. B.D., emniyetteki ifadesinin ardından adli süreç başlatılarak serbest bırakıldı. B.D.'nin de İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yaşadığı saldırı sonrası tedbir amaçlı tekerlekli sandalye ile basın açıklamasına katılan temizlik görevlisi Tuğba Karakaş ise "Hasta yakını zaten geldiğinden beri bayağı sıkıntılıydı. Hastasını yoğun bakıma indireceğimiz için bayağı bir hırçınlıklar yaptı. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Ben asansörden çıktıktan sonra ameliyathanenin önünde arkamdan saçımdan tutarak yere yatırdı" diye konuştu.