Haberler

Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı

Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı Haber Videosunu İzle
Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'den, Şanlıurfa'ya gelerek karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye giden kadının karnından 15 kilo 800 gram ağırlığında tümör çıkarıldı. Tekerlekli sandalyeyle hastaneye giriş yapan kadın, yürüyerek taburcu oldu.

  • Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal'ın karın boşluğundan 30x40 santimetre boyutlarında ve 15 kilo 800 gram ağırlığında retroperitoneal tümör çıkarıldı.
  • Tümör, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışıktı ve kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sarmıştı.
  • Ameliyat sonrası hasta kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın bölgesinde giderek büyüyen kitlenin yaşamını olumsuz etkilemeye başlaması üzerine Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

HAYATİ ORGANLARA VE ANA DAMARLARA YAPIŞMIŞ

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilen Önal'ın yapılan detaylı incelemelerinde, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışık 30x40 santimetre boyutlarında bir retroperitoneal tümör tespit edildi. Tümör, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Hasta kadının karnından 15 kilo tümör çıkarıldı

AĞIRLIĞI 15 KİLO 800 GRAM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Başarılı operasyon sonrası açıklamada bulunan Tatlı, tümörün kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sardığını belirterek, "Hayati yapılara zarar vermeden tüm kitleyi bütün halinde çıkardık. Tümörün ağırlığı 15 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Hastamız, ameliyat öncesinde yürüyemez durumdaydı. Operasyon sonrası kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise hastanın hayatına dokunabilmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Hasta kadının karnından 15 kilo tümör çıkarıldı

"BENİ HAYATTAN KOPARMIŞTI"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gülsüme Önal da kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Yıllardır büyüyen kitle beni hayattan koparmıştı. Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadalet:

Allah razı olsun doktorlarımızdan eyvallah

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.