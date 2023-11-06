Hasta intihar girişiminde bulunurken hemşireler bir birlerinin saçı düzeltip sigara içti

İngiltere'deki bir akıl sağlığı hastanesinde görevli hemşirelerin ihmali sonucu genç bir hastanın intihar etmesi talihsiz olayı gözler önüne serdi. Bren McFarlane, hastanedeki ihmalden sonra kaybetti ve soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de yoğun bakımda yatan hasta intihar etmeye hazırlanırken hemşirelerin bir birlerinin saçlarını düzelttikleri, elektronik sigara içtikleri ve telefonları ile uğraştıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

20 yaşındaki Bren McFarlane,Blackpool'daki 154 yatak kapasiteli bir akıl sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı. Bren kaldırıldığı hastanede dört günsonra hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açıldı.

Yapılan bir inceleme kapsamında yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde genç adamın hemşirelerin iihmalkarlığı yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Bren, intihar etmeye çalıştığı sırada hemşirelerin bir birlerinin saçlarını düzelttikleri, sigara içtikleri ve telefonları ile oynadıkları ortaya çıktı.

Blackpool Üst Mahkemesi Yetkilisi Alan Wilson, genç adamın maruz kaldığı ihmâl düzeyini vurgulamak için incelemede gösterilen bazı görüntüleri yayınladı. Görüntülerden biri, bir hemşirenin telefonunda otururken diğerinin meslektaşının saçını yapmak için birkaç dakika harcadığını gösteriyor.

Daha önce kendine zarar verme ve intihar girişimleri geçiren Bay McFarlane, bir psikiyatrist bölümünde tedavi altına alındı.

Lancashire'nin Rossendale kasabasında yetişen Bay McFarlane, risk açısından 3. seviyede sınıflandırıldıktan sonra dört gün sonra hastanede öldü.

Jüri üyeleri, genç adamın hastaneye kaldırıldıktan sonra saklamayı başardığı bir maddeyi içerek hayatına son verdiği kararını verdi.

20 dakika boyunca, genç adamın gözlemlerinin yapılmadığı bir süre içinde bu öğeyi kullanarak kendi sonunu getirdi. Daha sonra bu öğeyi alarak ölümünü sonlandırdı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hayatını kaybeden genç adamın ailesinden özür dileyecek