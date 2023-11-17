Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Yeniden Açıldı

Hatay'da depremlerde hasar gören Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Uluslararası Doktorlar Derneği ve Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği tarafından yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Açılış törenine birçok sağlık personeli katıldı.

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği tarafından yeniden inşa edilip hizmete açıldı.

Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği Başkanı Dr. Erdal Şafak, Çay Mahallesi'nde yeniden inşa edilen aile sağlığı merkezinin açılışında, aile sağlığı merkezinin çok sayıda insana hizmet vereceğini söyledi.

Açılışın herkes için hayırlı olmasını temenni eden Şafak, "Biz Berlin'de Türkiye'deki bütün gelişmeleri takip ediyoruz çünkü bağımız, kökümüz burada. Türkiye'de iyi bir şey olursa seviniriz, kötü bir şey olursa üzülürüz. Bizlere destek veren, bağış yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da aile sağlığı merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hassa 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

Açılışa, AID Başkanı Mevlit Yurtseven, Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Yasemin Türk ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.