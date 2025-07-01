Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
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Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
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Kahramanmaraş'ta hastaneye başvuran bir kadının, yapılan muayenesinde karın bölgesine yapışmış bir kene ile karşılaşıldı. Uzman dermatolog tarafından çıkarılan kene sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın, son günlerde artan halsizlik, yorgunluk ve vücudundaki çeşitli rahatsızlık şikayetleri üzerine Özel Sular Akademi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayenede karın bölgesinde kızarıklık ve şişlik fark eden sağlık ekibi, hastayı dermatoloji bölümüne yönlendirdi. Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı incelemede, kadının göbek çevresine yapışmış bir kene tespit edildi.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı

HERHANGİ BİR ENFEKSİYON BULAŞTIRMAMIŞ

Uzman doktor tarafından başarılı şekilde çıkarılan kene sonrası hasta gözlem altına alındı. Kenenin herhangi bir enfeksiyon bulaştırmadığı belirlenirken, yapılan tetkiklerde ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Hasta, yapılan müdahale sonrası taburcu edilirken, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı

"KENEYİ ELİMİZ İLE ÇIKARMAYALIM"

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş "Özellikle keneden korunma yöntemleri arasında bağ, bahçe ve parklarda gezerken dikkat etmemiz lazım. Mutlaka çoraplarımızı ayaklarımızın paçalarına kadar çekelim. Eve gelince vücudumuzu kontrol edelim. Eğer bir kene yapışmış ise en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Keneyi elimiz ile çıkarmayalım. Kene özel bir cımbız gibi aletlerle döndüre döndüre içerisindeki kusmuk dökülmeden çıkartmak gerekiyor. Çıkarınca iş bitmiyor. Hastayı 10 gün gözlemlemek lazım. Bizim şehrimizde sık gördüğümüz bir vaka değil ama bir hafta önce hastamız zona şikayeti ile gelmişti biz de baktık hastamızda kene vardı ve çıkarttık. Gerekli müdahalelerde bulunduk. Hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yoktu. Burada önemli olan kene ısırığında takip süresinde hastanın kan seviyesini, ateşini ve genel durumunu takip etmek gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Sağlık
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