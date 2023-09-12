Hakkari'de akciğer iltihaplanması tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk Ankara'ya sevk edildi

Hakkari'de akciğer iltihaplanması tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'a, oradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Hakkari'de akciğer iltihaplanması tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'a, oradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, akciğer iltihaplanması nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören R.T'nin ileri tetkiklerinin yapılabilmesi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ambulans helikopterle Van'a gönderilen R.T, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan da ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.