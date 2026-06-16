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Hafik Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı

Hafik Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı
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Sivas'ın Hafik ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı Hafik Devlet Hastanesi'nin inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 87'ye ulaştı. Vali Yılmaz Şimşek, bir ay içinde geçici kabulün yapılacağını ve yıl sonuna kadar hastanenin hizmete gireceğini açıkladı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı Hafik Devlet Hastanesi'nin inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yapımı süren 10 yataklı İlçe Devlet Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 87 seviyesine ulaştı. Bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşan hastane; toplam 3 bin 558 metrekare kapalı alan ve 7 bin 859 metrekare arsa üzerinde inşa ediliyor. Tesiste 10 yataklı servis, 2 uzman hekim poliklinik odası, 1 diş poliklinik odası, acil servis, laboratuvar, röntgen birimi, acil doğum odası, idari birimler, aile sağlığı merkezi ve teknik alanlar yer alıyor. Hastane inşaatında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

"Bir ay içerisinde geçici kabul yapılacak"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "Hafik İlçe Devlet Hastanemiz inşaatında incelemelerde bulunuyoruz. Memnuniyetle gördük ki inşaatımız artık son aşamaya gelmiş. Yüzde 90'lık bir gerçekleşme söz konusu. İnşallah bir ay içerisinde geçici kabulü yapılmış olacak. ve ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar da tam anlamıyla hastanemiz, vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hastane hakkında bilgi veren Vali Şimşek, "Burası içerisinde aile sağlığı merkezleri, dış polikliniği, 112 acil istasyonu olan 10 yatak kapasiteli bir hastane. E sınıfı bir hastane. İnşallah bu hastane sayesinde vatandaşlarımız kendilerine yakın, modern bir sağlık hizmetine kavuşmuş olacak. Bu hastane inanıyorum ki uzun yıllar ilçemize ve halkımıza hizmet edecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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