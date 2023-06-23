- Hacı adaylarına kesintisiz sağlık hizmeti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Arafat'ta sahra hastanesi kurduk"

Mekke'de hizmet veren Türk hastanesi 20 günde 45 bin hastaya baktı

MEKKE - Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı sağlık merkezlerinde Mekke'de 20 günde 45 bin hastaya hizmet verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke-i Mükerreme'de 100 binden fazla Türk hacı adayına hizmet veren Diyanet Sağlık Merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Dr. Murat Türkyılmaz'dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla görüştü. Ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu hastalara gül veren Başkan Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye olarak hacı adaylarının sağlığını önemsediklerini ifade eden Başkan Erbaş, "Sağlık her şeyin başında geliyor. 'Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi' demiş Kanuni Sultan Süleyman. Dolayısıyla o bir nefese muhtaç olan hastalarımıza en güzel bir şekilde burada doktorlarımızla hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah burada yatan hastalarımız en kısa zamanda şifa bulurlar. Doktorlarımızın tedavileri sonuç verir ve Arafat'a da çıkmak nasip olur" dedi.

Yatarak tedavi gören hastaların Arafat'a nakliyle ilgili bilgi aktaran Başkan Erbaş, "Hastalarımız için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduk ve orada vakfelerini yapma imkanı sağlıyoruz. Mümkün olduğunca ülkemizin gücünü burada kullanarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyon kabiliyetini sağlık tesislerimizde de ortaya koyarak vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Diyanet olarak sağlığa göstermiş olduğumuz ehemmiyetten dolayı en ufak bir ihmale fırsat vermeyecek şekilde titiz çalışmalarla başarılı oluyoruz" diye konuştu.

"10 ambulans ile 550 nakil gerçekleştik"

Hastaneye tedavi için gelen hacı adayları da imkanların çok iyi olduğunu belirterek, Diyanet yetkililerine teşekkür etti. Sağlık Merkezi Başhekimi Dr. Murat Türkyılmaz, haziran ayı başında 396 personel ile Mekke'ye intikal ettiklerini ifade ederek "Mekke'de hastanemizi kurduk. 110 yataklı bir hastane olup, bünyesinde acil servis, birinci seviye yoğun bakım ve poliklinikler ile 10 ambulans ile hizmet veriyoruz. Hacılarımıza yakın olmak için 12 bölgede otellerde sağlık ocağı açtık. 20 günde 45 bin kişiye poliklinik hizmeti verdik. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hacı adaylarımızı Mekke'deki tam teşekküllü hastanelere sevk ediyoruz. 4 uzman hekimin kontrolü altında hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Kırık, kalp krizi, anjiyo geçirmiş hastalarımızın klinik durumlarını takip ediyoruz. Türkiye'deki yakınlarına bilgi gönderiyoruz. 10 ambulans ile bugüne kadar 550 nakil gerçekleştik. 18 ana branşta poliklinik hizmeti sunulmakta olup, acil servisimiz 24 saat esaslı hacılarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Mekke'de en çok hacıların Türkiye'de var olan kronik hastalıklarının yaşa bağlı olarak alevlenmeler olduğunu belirten Dr. Murat Türkyılmaz, "Onları da kısa süreli Türkiye Sağlık Merkezinde yatırıyoruz. Onları dinlendiriyoruz. Arafat'a hastaların intikallerini de biz organize ediyoruz. Hastalarımız ile birlikte Arafat'a giderek, onların hac farizasını yerine getirdikten sonra tekrar hastanemize sağlık hizmetini aksatmadan getiriyoruz" diye konuştu.

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden hacı sayımız da 19'a ulaştı.