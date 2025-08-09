Güven Hastanesi'nde prostat kanserinin erken tanısında yeni yöntem

GÜVEN Hastanesi Üroloji Kliniği'nde uygulanmaya başlanan yüksek çözünürlük teknolojisine sahip Mikro Ultrasonografi eşliğinde Transperineal Prostat Biyopsi yöntemi ile prostat kanserinin erken tanısında hem yüksek doğruluk oranları ile ön plana çıkıyor, hem de hastalara konforlu bir biyopsi sunuyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Altuğ Tuncel, yeni biyopsi yönteminin özellikle prostat organı içerisinde saptanan kanser açısından şüpheli oluşumlara yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile doğrudan ulaşma imkanı sunduğunu belirterek, "Bu yöntem sayesinde prostat organındaki kanser açısından şüpheli oluşumlar daha daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor" dedi.

Prostat kanserinde erken tanı imkanı sağlayan Mikro Ultrason eşliğinde Transperineal Biyopsi yöntemi Ankara Güven Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Transperineal (perine) bölgesinden uygulanan biyopsi yöntemi, geleneksel transrektal biyopsilere göre enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yöntem, rektum yolu ile yapılan prostat biyopsilerinde gelişme riski daha fazla olan üriner enfeksiyonların önüne geçilmesini ve biyopsi sonrasındaki sürecin daha güvenli ilerlemesini sağlıyor. Ankara Güven Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Altuğ Tuncel, konuya ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Tuncel, prostat kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, bu yeni teknolojinin özellikle risk grubundaki hastalarda erken tanı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Prostat kanserinin her zaman klinik olarak belirti vermediğini ifade eden Prof. Dr. Tuncel, "Hastalarımız bize genellikle ya herhangi bir şikayeti yokken belli bir yaştan itibaren bu da 50 yaş ve sonrası yıllık kontrollerine geldiklerinde biz hastalarımızın prostat tarafından salgılanan Prostat Spesifik Antijen olarak bilinen hormon değerlerine bakıyoruz. Eğer bu değerlerde hastanın yaşına ve özelliklerine göre bir yükseklik saptanırsa o zaman prostat kanseri şüphesiyle daha ileri tetkik aşamalarına geçiyoruz. Prostatın iyi huylu büyümesi olan olgularda rastladığımız idrarını zor yapma, çatallı idrar yapma, idrar kalibrasyonunda azalma gibi şikayetler prostat kanseri hastalarında da saptanabilir. Ancak bunlar prostat kanserine spesifik olan şikayetler değil. Özellikle prostat kanserinde biz iyi huylu prostat büyümesinden farklı olarak prostat spesifik antijen değerlerindeki yükseklik ve görüntüleme yöntemlerinde saptanan şüpheli oluşumlar ile şüpheleniyoruz" diye konuştu.

Prostat kanserinin kesin tanısının biyopsi ile konulduğu ifade eden Prof. Dr. Tuncel, şunları söyledi:

"Prostat kanseri'nin tanısı için mutlaka prostat dokusundan biyopsi yapmak zorundayız. Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi klinik pratiğimizde sık kullandığımız bazı radyolojik görüntüleme yöntemlerimiz var. Eğer, bu incelemelerde prostat organında şüpheli oluşumlar saptanırsa, esas tanıyı koyabilmek amacı hastalarımıza prostat biyopsisi yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz; Ankara Güven Hastanesi Üroloji Kliniği'nde çok üst düzey çözünürlüğe sahip olması nedeni ile prostat organındaki her bölgeyi gerçekten çok hassas bir şekilde görüntüleyebilen Mikro Ultrasonografi adı verilen bir teknoloji kullanarak gerçekleştiriyoruz. Mikro Ultrasonografi yönteminde, prostat organının içerisindeki birçok alanı inceleyerek şüpheli alanları net bir şekilde tanımlayabilme olasılığına sahibiz. Daha sonra bu bölgelerden biyopsi alıyoruz. Aynı zamanda hastaya multiparametrik MRG yapılmış ise, MRG görüntüleri ile eş zamanlı olarak mikro ultrasonografinin görüntülerini birbiri üzerine birleştirerek (füzyon) şüpheli alanlardan hedefe yönelik füzyon biyopsi yapabiliyoruz. Bugün global olarak özellikle Avrupa'da pek çok merkezde multiparametril MRG inceleme yapılamayan durumlarda sadece Mikroultrasonografideki görüntüler eşliğinde de prostat biyopsisi yapılıyor. 2025 yılında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen 40. Avrupa Üroloji Kongresi'nde, artık mikroultrasonografi ile prostat kanseri açısından şüpheli alanların tanınmasının multiparametrik MRG ile benzer oranlarda olduğu çok merkezli önemli bir çalışmanın sunulması ile ortaya konuldu. Mikro Ultrasonografi kullanarak yaptığımız transperineal prostat biyopsisinde, yumurtalık kesesi ile makat arasında perine adını verdiğimiz bölgeden direkt olarak girerek biyopsilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Transperineal biyopsinin transrektal biyopsinden farkı ise, biyopsi sonrasında idrar enfeksiyonu ya da prostat iltihabı gelişme oranları daha azdır. Aynı zamanda, diğer yönteme göre transperineal olarak uygulanan biyopside hastalarımız biyopsi bölgesinde daha az ağrı daha az hissediyorlar ve idrarda daha az kanamaları oluyor. Hastalarımızı aynı gün evlerine gönderebiliyoruz. Hastalarımız, sosyal ve iş yaşamına, günlük hayata daha kolay dönüş yapabiliyor. Bizim bilgilerimize göre ülkemizde mikro ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi 4 merkezde uygulanabiliyor. Biz de uygulayan merkezlerden bir tanesiyiz."

Prof. Dr. Tuncel, sözlerini şöyle tamamladı; "Prostat kanseri, erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türüdür. Bu kanseri, lokalize yani prostat organı içerisinde erken dönemde yakalarsak, hastalarımıza onkolojik olarak sonuçları çok iyi olan cerrahi ya da minimal invaziv tedavi seçeneklerini sunabiliyoruz. Bu nedenle, ailesel prostat kanseri öyküsü olan hastalarımıza 40 yaşından itibaren, ailesel prostat kanseri öyküsü olmayan hastalarımıza ise 50 yaşından itibaren üroloji kliniklerine başvurarak prostat kanseri açısından kontrollerini yaptırmak üzere başvurmalarını öneriyoruz. Bu kontrollerde prostat biyopsisi yapma gerekliliği oluşur ise merkezimizde hastalarımıza yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanarak rahat ve konforlu biyopsi yöntemi sunduğumuzu ve hastalarımızın bu işlemden korkmaması gerektiğini belirtmek isterim."