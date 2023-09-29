Güncellenen ambulans sürücü eğitimiyle trafik kazaların en aza indirgenmesi hedefleniyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce personele verilen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nde (ASGE)" güncellenen yeni parkur ile trafikte karşılaşılabilecek kazaların en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ambulans kazalarının önlenmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla 2005 yılından itibaren hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeline "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE)" veriliyor. Zorlu eğitimden geçen sürücüler, trafikte karşılaşacağı tehlikeli durumlarda yapılması gereken doğru manevraların ve güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etaplardan oluşan parkuru tamamlıyor. Yeni güncellemelerle kaza riskinin en aza indirgenmesi hedeflenen yeni parkurda kursiyerler, 8 saat teorik ve 24 saat teorik olmak üzere toplamda 32 saat eğitim alıyor. Eğitimin ardından yazılı ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerlere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi Başarı Belgesi" veriliyor.

"Buradaki amacımız; trafik kazalarını en aza indirgemek"

Trafikte kazaya karışmış ambulans sürücülerinin istatistikleri çıkarılarak kazaların en aza indirgenmesi hedefiyle parkurun güncellendiğini vurgulayan Paramedik Mehmet Özdemir, "Şu anda kurulan geniş, dar ve kesin viraj gibi 8 parkur var. Buradaki amacımız; virajlara kontrollü bir şekilde girebilmek, girdiğimiz zaman uygun hız tekniklerini uygulamak ve aynı zamanda aracın savrulmasını engellemek amacıyla verilen bir eğitim. Sahada vakaya giderken trafikte sürekli hareket halindeyiz. Hastalarımıza ulaşırken bazı zamanlarda trafik kazalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ambulanslarımız da bu kazaya dahil olabiliyor. Bunların istatistikleri, verileri toplanıyor. En güncel haliyle eksik olan ne varsa veya neye yönelik eksiklik varsa onu mesleğinde profesyonel eğitmen arkadaşlarımızla revize haline getirdik. Buradaki amacımız; trafik kazalarını en aza indirgemek. Hatta sıfır trafik kazasıyla yola devam etmek" dedi.

"Özellikle kadınlar bizleri gördüğünde 'sizlerle gurur duyuyoruz' şeklinde geri dönüşler de alıyoruz"

Trafikte ilk başlarda kadın ambulans sürücüsü olarak tepkilerle karşılaşabildiklerini ifade eden Paramedik Reyyan Genç, "Şu anda bu tepkiler baya azaldı. Özellikle kadınlar bizleri gördüğünde 'sizlerle gurur duyuyoruz' şeklinde geri dönüşler de alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Trafikteyken kadın sürücü gördüklerinde yol vermek istemeyenler, önümüze kıranlar öncesinde oluyordu ama bugünlerde baya bir azaldı. Şu anda daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Etapların daha çok bilinç ve farkındalık oluşturmak üzere olduğunu düşünüyorum" 1

Parkurların zorlayıcı ve sahada kolaylaştırıcı yönü olduğunu dile getiren Paramedik Ahmet Özkan, "Etapların daha çok bilinç ve farkındalık oluşturmak üzere olduğunu düşünüyorum ve bizlere bu etkiyi verdiğini de hissediyorum. Tamamen alanda tecrübelere dayanmış, eksikliklerin görülüp o şekilde etaplar planlanmış. Çok yeterli buluyorum. Alanda ambulans sürücüsü olarak en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsak etaplar da bu eksiklikleri gidermeye yönelik planlanmış etaplar. O yüzden eksikliklerin giderildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Modülümüzde güvenlik her aşamada ön planda"

Parkurların yeni revize edilmiş haliyle güvenliğin çok önemli olduğunu vurguladıklarını ifade eden Paramedik Çağla Ünal, "Yıllardır yol vermiyorlar, alamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sinirleniyor, kornaya basıyor. Vakanın durumuna göre bazen çok ciddi vakalarımız oluyor. Burada da yine aynı şekilde hızlı giden değil de güvenli giden sürücülerimizin hedefine daha rahat ulaşabileceği düşüncesini burada oturtmaya çalışıyoruz. Yine modülümüzde güvenlik her aşamada ön planda" değerlendirmesinde bulundu.