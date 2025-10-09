Göz Sağlığı İçin Erken Teşhis ve Düzenli Kontrolün Önemi

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özgür Zengin, kataraktın, dünyadaki önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtip, "Ayrıca katarakt sadece yaşlılarda olan bir durum değil. Çocukluk çağında da olabiliyor. Özellikle doğduktan sonra ilk 15 gün içinde bir genel göz muayenesi yapılması önem arz ediyor" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özgür Zengin, her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü göz sağlığı, az görme ve önlenebilir körlük nedenleri hakkında toplumda farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığına dikkat çekti. Prof. Dr. Zengin, erken teşhis ve düzenli göz muayenesinin, görme kayıplarını önlemede en etkili yöntem olduğunu belirtti. Günümüzde en çok rastlanılan göz problemlerinin arasında düzeltilmeyen kırma kusurları, tedavi edilmeyen katarakt, göz tansiyonun geldiğini belirten Prof. Dr. Zengin, "Bunun yanı sıra diyabete bağlı göz komplikasyonları ve yaşa bağlı olarak sarı nokta hasarı gelişiyor. Bu hastalıklarda erken teşhis, uygun tanı ve tedavi ile yaşanacak görme kaybının önüne geçilebilir. Bu nedenle erken teşhis konusunda toplumun bilinçlendirilmesinde fayda var. En basit ve en etkili yöntem kişilerin düzenli göz kontrolünü yapmasıdır. Böylelikle hastalarda erken teşhis ile saydığımız tüm bu problemlerin büyük çoğunluğunun da önüne geçebiliyoruz" dedi.

'DÜZENLİ BİR SPOR HAYATI KAZANMALARI, GÖZ SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Kişilerin çocukluk çağında dijital maruziyetini ve ekran süresini azaltmak ve mümkünse açık ortamda vakit geçirmeye teşvik etmenin ilerideki göz kusurlarını azaltmak açısından çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Zengin, "Bir diğer önemli olan ise sigara kullanımı. Sigara göz için çok zararlı bir madde. Kişilerin düzenli bir spor hayatı kazanmaları, göz sağlığı açısından çok önemli. Gözlerimiz dünyayı algılamamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdan biri. O nedenle göz sağlığına çok önem vermeliyiz. Korumak için düzenli göz kontrolünü ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

'HER YIL BİR DEFA GÖZ KONTROLÜ YAPILMALI'

Çocukluk çağında miyop, astigmat ya da hipermetrop gibi kırma kusurlarını erken tespit ederek ileride yaşanacak göz tembelliği gibi hastalıkların önüne geçilebileceğini belirten Prof. Dr. Zengin, "Bunlar gözlükle tedavi edilebilir hastalıklar olduğu için erken teşhisin önemi artıyor. Bir diğer önemli konu ise katarakt, dünyadaki önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Katarakt hastalığında çok geciktirmeden cerrahi müdahale ile tedavisini yapmak ve hastanın eski göz sağlığı kavuşmasını sağlamak mümkün. O yüzden çok gecikmeden bu tedaviyi planlamakta fayda var. Katarakt sadece yaşlılarda olan bir durum değil. Çocukluk çağında da olabiliyor. Özellikle doğduktan sonra ilk 15 gün içinde bir genel göz muayenesi yapılması önem arz ediyor. Sonrasında hiçbir problem olmasa bile 1, 3 ve 5 yaş aralığında göz muayenesi yaptırmakta fayda var. Kataraktın en büyük belirtileri görme bulanıklığı ve görme azlığıdır. Bu rahatsızlık tek tarafta olduğu zaman hasta bunu fark edemeyebiliyor. Düzenli takipler ile erken fark edebilip erkenden tedavi edilebilir. Her yıl bir defa göz kontrolü yapılmalı. Ancak hasta bir risk taşıyorsa daha sık olmak üzere düzenli kontrol yaptırmakta fayda var" ifadelerini kullandı.