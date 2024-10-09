Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda fiyatlarındaki artış bir yana dursun, son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar konuşulmaya başlandı. Halk sağlığıyla oynayan o firmalar, vatandaşın vaat edilenden çok farklı ve hatta zararlı şeyler tüketmesine neden oluyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanmaya başladı.

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"Guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile, uygunsuzluk, ürün ve markanın adı açık bir şekilde aktarılıyor.

LİSTE YENİDEN GÜNCELLENDİ

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 8 Ekim tarihli listede kekik, bal, sucuk, çiğ adana, bitkisel macun ve zeytinyağı gibi pek çok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu.

ÇİĞ ADANADA KALP KULLANMIŞLAR

Listede yer alanlara göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildiği görüldü.

İşte o firmalar ve yaptıkları hileler;