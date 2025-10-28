Haberler

Gençler Arasında Kozmetik Ürün Kullanımı Artıyor

Güncelleme:
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, sosyal medyanın oluşturduğu mükemmeliyet algısının gençlerin cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Küçük yaşlarda botoks ve kozmetik ürün kullanımındaki artış, ergenlik dönemi öncesi cilt hastalıklarının artmasına neden oluyor.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, sosyal medyada yayılan mükemmeliyet algısının gençleri olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Botoks, kozmetik anlamda etkili bir yöntem ancak yaşın 15'lere kadar düşmüş olması bizleri tedirgin ediyor. Bir algı oluşturuluyor ve çocuk yalnızca güzel olmayı hedefliyor." dedi.

33. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Başak Yalçın, küçük yaşlarda kozmetik ürün kullanımı ve "botoks" uygulamalarının arttığını, bunun sonucunda cilt hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmeye başladığını söyledi.

Özellikle kız çocuklarında ergenlik dönemi öncesi hem akne hem de bazı cilt hastalıklarında artış görüldüğüne dikkati çeken Yalçın, kozmetik ürünlerin kontrolsüz kullanımının henüz tam gelişmemiş deri bariyerini bozduğunu ve buna bağlı egzamaların ve kızarık cilt gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Yalçın, cilt tipine uygun olmayan ürün kullanımında sosyal medya fenomenlerinin önerisiyle birlikte artış yaşandığını vurgulayarak, "Onlar, ne önerirse onu kullanıyorlar. Her ürün, her cilt tipine uygun değil. Kullandıkları ürünlerle gereksiz yere ciltlerini yağlandırıyorlar. Çok fazla ürün kullanıyor ve o ürünleri çok sık değiştiriyorlar. Kullandıkları ürünleri temizlemeden uyudukları oluyor. Bu nedenle erişkin dönemde de akneyi artmış olarak gördük." diye konuştu.

"Uygulamalar kontrolsüz ve yetkisiz kişiler tarafından yapılıyor"

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin giderek arttığının altını çizen Yalçın, "Son dönemde herkes çok güzel ve çok mükemmel olmak için çabalıyor. Güzel olmayı, bakımlı olmayı seven insanlarız ama bu kadar çılgınlık boyutuna hiçbir zaman ulaşmamıştı. Şu anda gerçekten herkes istiyor ki mükemmel olayım. Yani bir tane sivilce çıkmasın, bir tane siyah nokta olmasın. Bu duruma, 'kişilik bozukluğu' diyoruz. O kadar çok sosyal medyanın etkisi altındalar ki, asla durumları ne olursa olsun kendilerini beğenmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Başak Yalçın, halk arasında "botoks" olarak bilinen uygulamanın ve dolgu yaptıranların yaşının, son dönemde giderek düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Botoks, kozmetik anlamda etkili bir yöntem ancak yaşın 15'lere kadar düşmüş olması bizleri tedirgin ediyor. Bir algı oluşturuluyor ve çocuk yalnızca güzel olmayı hedefliyor. Uygulamalar kontrolsüz ve yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Gerçekten hasta sağlığını düşünen herhangi bir hekimin bu işlemi yapması mümkün değil. 'Ne kadar erken yaptırırsanız kırışıklık oluşmaz' gibi yanlış bir algı yaratılıyor. Kontrolsüz yaptırılan her şey zarar verir. Botoks işlemi, yapıldıkça etkisini yitirir, bunun nedeni vücudun antikor üretiyor olmasıdır. 15 yaşında bu işlemi yaptıran çocuk, 30 yaşına geldiğinde etkili olmayacak."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Haberler.com
