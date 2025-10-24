Haberler

Gen Tedavisi Hemofili Hastaları İçin Umut Vadediyor

Güncelleme:
İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, hemofili hastaları için gen tedavisinin önemli bir çözüm sunduğunu belirtti. Gen tedavisi ile hastaların sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün hale gelebiliyor.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, gen tedavisinin, kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kanama hastalığı olan hemofiliye yakalanan hastalar için umut olduğunu söyledi.

Moleküler biyoloji ve genetik üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Berber, bir sempozyum için geldiği Edirne'de AA muhabirine, hemofilinin vücudun normal kan pıhtılaşmasını sağlayan pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanan genetik bir hastalık olduğunu ifade etti.

Hemofili hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için tedaviye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Berber, gen tedavisinin kalıcı çözüm bulunması açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Hemofili hastalarının gen tedavisiyle iyileştirilmesine yönelik dünya genelinde ümit vadeden çalışmalar yapıldığını anlatan Berber, şunları kaydetti:

"Hemofili gibi doğuştan gelen kronik hastalıklarda gen tedavisine, hastalığa kalıcı çözüm yaratan önemli bir tedavi yöntemi olduğu için ilgi artıyor. Bu yönde dünyada çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Hemofili B ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ümit vadediyor. Uzun yıllara dayalı gözlemlerle çoğu hastanın tedavi edildiği görülüyor. Hemofili A için biraz daha çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ülkemizde gen tedavisine yönelik çalışmalar sürüyor. Hastalarımız bu imkanlardan faydalanabiliyor."

Taşıyıcı taramasının önemi

Berber, genetik hastalıklarda taşıyıcı taramasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Genetik hastalıkların önceden bilinmesinin tedavi süreçlerinde belirleyici rol oynadığını anlatan Berber, şöyle devam etti:

"Çünkü bu kalıtsal kronik hastalıklarda hem psikolojik hem de ekonomik olarak mücadele edebilmek için alınacak en önemli önlem taşıyıcının belirlenmesi. Daha sonra hastalıkla başa çıkmak için önlemlerin alınması gerekiyor. Kalıtsal hastalıklarda hastalığa sebep olan genetik nedenlerin bilinmesi tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde çok önemli. Taşıyıcıların belirlenmesiyle hastada bebek olup olmayacağı ve doğumun ona göre belirlenmesi mümkün olabiliyor. Anne karnında ve doğumdan itibaren gerekli önlemler alınıp çocukların sağlıklı hayat sürmesi sağlanabilir."

Prof. Dr. Berber, gen tedavisinin yanı sıra hemofili hastalarına replesman ve plazma tedavisi uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
Haberler.com
500
