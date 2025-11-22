Gelibolu'da Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Gazi Süleymanpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, ağız ve diş temizliği uygulamalı olarak öğretildi.
Eğitim sırasında ağız ve diş temizliği, özel bir maket üzerinden uygulamalı olarak anlatılarak doğru fırçalama teknikleri gösterildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık