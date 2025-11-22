Haberler

Gelibolu'da Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Gelibolu'da Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Gazi Süleymanpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, ağız ve diş temizliği uygulamalı olarak öğretildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi personeli tarafından Gazi Süleymanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere ağız ve diş sağlığı eğitimi uygulamalı olarak verildi.

Eğitim sırasında ağız ve diş temizliği, özel bir maket üzerinden uygulamalı olarak anlatılarak doğru fırçalama teknikleri gösterildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
