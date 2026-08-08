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Gelibolu'da Emzirme Haftası Farkındalık Etkinliği

Gelibolu'da Emzirme Haftası Farkındalık Etkinliği
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimindeki önemi anlatılırken, hastalara ve anne adaylarına doğru emzirme uygulamaları ve emzirmenin anne-bebek açısından önemini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimindeki önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında hastalara ve anne adaylarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Broşürlerde doğru emzirme uygulamaları, anne sütünün bebek gelişimindeki rolü ile emzirmenin anne ve bebek açısından önemi konusunda bilgilere yer verildi.

Kaynak: AA
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