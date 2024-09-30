Kemik Ağrıları Kemik Tümörlerinin Habercisi Olabilir

AĞRININ, ortopedik sorunların birçoğunda görülebilen yaygın bir şikayet olduğunu ancak kol ve bacak ağrılarının her zaman kas ve iskelet sistemi travmasını takiben çıkmayabileceğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga "Geceleri şiddeti artan ve ağrı kesicilere yanıtsız kemik ağrıları, uzun süre devam ediyorsa bir kemik tümörünün habercisi olabilir" uyarısında bulundu. Op. Dr. Yonga, "Bu sinsi belirtiler çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılabilse de erken tanıyla hastalığın seyri değiştirilebiliyor ve hastalık başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor" dedi.

Kemik tümörleri, görülme sıklığı çok yaygın olmamakla birlikte çocukluk, genç erişkinlik ve yaşlılık olmak üzere her yaşta farklı formlarıyla görülebiliyor. Ortopedik Onkolojinin ilgi alanına giren bu sorunda da en önemli noktalardan birinin erken tanı olduğunu hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga, kemiklerdeki anormal hücre büyümesiyle kendini gösteren bu hastalığın çeşitli tipleri ve belirtileriyle farklı zorluklar barındırdığını söyledi. Hastalığın hem sinsi ilerlemesi hem de ortaya çıkan bulgularının farklı sorunlarla benzerlik göstermesi nedeniyle tanıda geç kalınabildiğine işaret eden Op. Dr. Yonga, bu nedenle kemik tümörlerinin nedenleri ve belirtilerine dair daha fazla farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.

"40 YAŞINDAN SONRA METASTATİK TÖMÜRLERE DAHA SIK RASTLANIYOR"

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin görülme sıklığının yaşlara göre de farklılık gösterdiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga şu bilgileri verdi: "Kemik tümörleri, kemik dokusunda oluşan anormal hücre büyümeleridir. Bu tümörler, hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkar ve iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler. Kemik veya yumuşak dokuda ortaya çıkan bu tümörlerin takip ve tedavisi ortopedinin bir alt dalı olan Ortopedik Onkoloji ile sürdürülür. Genel olarak bakıldığında, kemik tümörleri iyi huylu, kötü huylu, metastatik tümörler ve tümör benzeri lezyonlar şeklinde dört ana başlıkta incelenir. İyi huylu kemik tümörleri daha çok çocukluk çağında karşımıza çıkarken, 40 yaşından sonra kötü huylu kemik tümörlerini, özellikle metastatik olanlar oldukça sık görülür."

"BELİRTİLER TÜMÖREN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR"

Kemik tümörü nedeniyle gelen hastalarda en sık rastlanan semptomların ağrı, şişlik, patolojik kırık şeklinde olduğunu ve özellikle ağrıların tümörün cinsine göre değişiklik gösterebildiğini hatırlatan Op. Dr. Yonga, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ağrı iyi huylu tümörlerde daha iyi karakterde ve ağrı kesicilere daha hızlı yanıt veriyor. Ayrıca çok net lokalize edilemeyen bir tarzdadır. Kötü huylu tümörlerdeki ağrılar ise daha keskin ve derinden gelir. Özellikle geceleri ortaya çıkan bu ağrılar ayrıca ağrı kesicilere karşı yanıt vermeyebilir. Hastalarda gözlenen bir başka belirti de lokalize şişlikler oluyor.

Bununla birlikte zaman zaman hastanın hiçbir şikayeti olmasa da örneğin ayak bileği burkulması gibi farklı bir nedenle çekilen röntgen ile rastlantısal şekilde tümör tespit edilebiliyor."

"KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDE, ZAMANINDA YAPILAN CERRAHİ TEDAVİLER İLE HASTA SAĞLIĞINA TAMAMEN KAVUŞABİLİR"

"Dolayısıyla hastaların şikayetlerini önemsemeleri ve vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaları çok önem taşıyor" diye konuşan Op. Dr. Yonga, tanıyla ilgili şunları anlattı: "Hastada kemik tümörünü saptadıktan sonra ilk olarak radyografiden yararlanıyoruz. Radyografi ve klinikle bazı iyi huylu tümörlerde tanı koyabiliyoruz. Fakat kötü ve agresif olan tümörlerde radyografi sonrasında ek görüntülemeler talep edebiliyoruz. MR, Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT gibi yöntemler olabiliyor. Kötü huylu olduğu düşünülen tümörlerde ise mutlaka biyopsi alınmalı. Biyopsi alınıp, tanı kesinleştikten sonra tedaviye geçiliyor."

'TEDAVİ BAŞARISININ BAŞINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ GELİYOR'

Tedavi başarısını etkileyen unsurların başında erken tanı ve tedavi geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Yonga, tedavinin tümörün tipine, lokasyonuna, büyüklüğüne göre kişiye özel planlandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Kötü huylu tümörlerde tedaviye kemoterapi ile başlamak gerekebilir. İlerleyen dönemde kemoterapi yanıtına göre de cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Tümörlerin tipine göre cerrahi yöntemler farklılık gösteriyor. Bugün kötü huylu tümörlerde ise ekstremite koruyucu cerrahi tedaviler ile hasta sağlığına tamamen kavuşabiliyor. İyi huylu tümörlerde ise, tümörün bulunduğu alanı temizleyip hastalarımızı tedavi ediyoruz."

"HASTALAR KEMİK AĞRILARINI CİDDEYE ALMALI"

Günümüzde tıpta gelişen teknoloji ve yöntemler sayesinde ortopedik onkolojide olumlu yanıt almanın mümkün olduğunun altını çizin Op. Dr. Ömer Yonga, bu noktada hastaların da uyanık olması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı. "Yumuşak doku tümörleri genellikle gözle görülebilir bir bulgu verebilirken, kemik tümörleri genellikle başlangıç aşamasında gözle görülebilir bir bulgu vermezler. Bu nedenle hastalar, kol ve bacak ağrılarının her zaman kas ve iskelet sistemi travmasına bağlı olarak çıkmayabildiğini unutmamalı. Özellikle geceleri şiddeti artan ve ağrı kesicilere yanıtsız ağrıları varsa ve bu ağrılar uzun süre devam ediyorsa kemik tümörünün habercisi olabileceğini hatırlamalı. Vakit kaybetmeden hekime başvurmalı."