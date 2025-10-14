Geceleri horluyorsanız dikkat! Bu hastalık ani ölümlere neden oluyor

Haberler.com stüdyosunda "Meral Karadağ ile En Sağlıklısı" programının konuğu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan oldu. Meral Karadağ'ın sorularını yanıtlayan Kayhan, uyku apnesinin nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve doğru bilinen yanlışları anlattı. Prof. Dr. Kayhan, uyku apnesi rahatsızlığının sadece horlama veya uykusuzluk problemi olmadığını, tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

"UYKU APNESİ ANİ ÖLÜMLERE KADAR GİDEBİLİYOR"

Prof. Dr. Kayhan, şiddetli uyku apnesi olan hastalarda kan oksijen seviyesinin kritik düzeylere düştüğünü belirterek, "Uyku apnesi ağırsa, hastalar uykuda ani ölümlere kadar gidebiliyor. Kan oksijen satürasyonu normalde yüzde 95 civarındadır, ancak apne hastalarında bu oran 90'ın altına düşüyor. Bu da vücutta ciddi stres oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kayhan, oksijenin düşmesiyle adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının devreye girdiğini, bunun da tansiyon yükselmesi, kalp ritim bozuklukları, çarpıntı, insülin direnci ve diyabet gibi sorunlara neden olduğunu belirtti.

"KİLO ALIMI VE METABOLİK SENDROMUN ALTINDA APNE OLABİLİR"

Uyku apnesinin yalnızca nefes darlığı değil, metabolik bozukluklara da yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Kayhan, "Tedavi edilmeyen hastalarda kilo artışı görülüyor, çünkü insülin direnci başlıyor. Diyabet, kolesterol ve kalp damar hastalıkları da bu sürece eşlik ediyor" dedi.

"HASTA UYANIYOR AMA HATIRLAMIYOR"

Uyku apnesi olan kişilerin farkında olmadan sürekli uyanma döngüsüne girdiğini anlatan Kayhan, "Vücut oksijen seviyesi düşüyor, savunma mekanizması devreye giriyor. Hasta boğulma hissiyle devamlı çırpınarak, titreyerek, el ve kol hareketleriyle uyanıyor ama bunu hatırlamıyor. Bu yüzden uyku kalitesi ciddi şekilde bozuluyor. Devamlı bölünen bir uyku, düşük oksijenle uyunan bir uyku." diye konuştu

"BU ÜÇ BULGU VARSA MUTLAKA UYKU TESTİ YAPILMALI"

Uyku apnesinin tanısında horlama, uykuda nefesin kesilmesi ve sabah yorgun uyanma gibi belirtilerin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim üç ana şikayetimiz var. Horlama, tanıklı apne (Birisinin uykuda nefesinin kesildiğine şahit olması) ve sabah yorgunluğu. Bu üç bulgu varsa mutlaka uyku apnesinden şüphelenerek uyku apnesi testi yapmak lazım. Bizim altın standardımız Polisomnografi testi. Bir gece uykuya yatarak beyin dalgaları, EEg dalgaları ile hastanın apnesi var mı, hangi tip anlayabiliyoruz"