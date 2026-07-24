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Gebe okulu temmuz ayı mezunlarını verdi

Gebe okulu temmuz ayı mezunlarını verdi
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Erzurum Şehir Hastane bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, Temmuz ayı eğitim programını başarıyla tamamlayan anne ve baba adaylarını mezun etti.

Erzurum Şehir Hastane bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, Temmuz ayı eğitim programını başarıyla tamamlayan anne ve baba adaylarını mezun etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda eğitim gören anne ve baba adayları, 3 hafta süren yoğun programın ardından belgelerini aldı. Teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı eğitimlerde, ebeveyn adaylarının doğum sürecine en iyi şekilde hazırlanması amaçlandı.

Doğum Salonu ve Hasta Odaları Gezdirildi

Eğitim programı kapsamında anne ve baba adaylarına hastanenin doğum salonu ile yatan hasta odaları da gezdirilerek detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Doğum anı ve sonrasında yaşanacak süreçleri yerinde gören ebeveyn adaylarının merak ettiği sorular uzman ekipler tarafından yanıtlandı.

"Normal Doğumla Anneler Mutlu, Bebekler Sağlıklı"

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara program sonunda sertifikaları takdim edildi. Erzurum Şehir Hastanesi tarafından soysal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, normal doğumun önemine dikkat çekilerek, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı. Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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