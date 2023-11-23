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Gazzeli 3 yaralı çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor

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Sağlık Haberleri
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Gazzeli 3 yaralı çocuk, Mısır'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Esenboğa Havalimanı'nda yaralı çocukları karşılaması bekleniyor.

Gazzeli 3 yaralı çocuk, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Mısır'dan Ankara'ya getiriliyor.

Gazzeli 3 yaralı çocuk, Mısır El Ariş Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık terminalinde yaralı çocukları karşılaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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