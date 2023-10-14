Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi Morgu Dolunca Cansız Bedenler Hastane Önünde Bekletiliyor

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin morgunda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor. Son 24 saatte ise 324 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, morgda yer kalmadığı için hastane önünde bekletiliyor.

İsrail- Filistin çatışması 8. günde devam ederken, Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde morgun dolmasıyla hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, hastane önünde bekletiliyor. Filistinli sağlık çalışanları hastanedeki durumun benzeri görülmemiş bir manzara olduğunu, daha önceki saldırılarda durumun bu noktaya gelmediğini belirtiyor.

Son 24 saatte 324 can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinli hayatını kaybetti, bin Filistinli de yaralandı. Ölenlerin yüzde 66'sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi. - GAZZE