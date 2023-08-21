"Fındık tüketimi ile kabızlığı önlemek mümkün"

Fındığın içerdiği yüksek orandaki yağ ve proteinin sindirim sistemine de faydası olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Kara, "Fındıktaki yüksek lif içeriği, bağırsak sağlığı açısından da yararlı bir rol üstlenir.

Fındığın içerdiği yüksek orandaki yağ ve proteinin sindirim sistemine de faydası olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Kara, "Fındıktaki yüksek lif içeriği, bağırsak sağlığı açısından da yararlı bir rol üstlenir. Yüksek lif içerdiği için sindirim sistemini kolaylaştırır ve kabızlığın tedavisinde de kullanılır" dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Aslıhan Kara, fındığın faydaları konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlıklı beslenmenin öneminden bahseden Dyt. Kara, "Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesinde temel hedeflerden biri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasıdır. Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile birlikte bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır" şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI TÜKETİMİ ÇOK AZ

Dyt. Kara, şu bilgileri paylaştı:

"B ve E vitaminleri (31 mg/100 g) açısından oldukça zengin olup, bazı mineraller ve fitokimyasal maddeler için de iyi bir bitkisel kaynaktır. Bu denli geniş kullanım alanı ve sağlık açısından olumlu etkileri bulunan fındığın yüzde 75'inin üretildiği ülkemizde kişi başına fındık tüketimi oldukça azdır. Bu nedenle fındığın ülkemizdeki tüketiminin artırılması gerektiği konusunda çeşitli farkındalık çalışmaları yapılarak, tüketicilerin bilinçlendirilmesinin sağlanmasının oldukça isabetli olacağı söylenebilir. TÜBİTAK tarafından ülke çapında 960 okul çocuğu ile yapılan bir tarama çalışması ile çocukların yüzde 90'ı B 2, yüzde 84'ün B6 vitamini yönünden yetersiz beslendikleri gözlenmiştir. Kan yapımı ve ruhsal sağlık açısından B2 ve B6 vitaminleri fındıkta önemli düzeyde bulunduğundan bu besinin her gün düzenli olarak tüketilmesi ülkemiz çocuklarının beslenme sorununa pratik bir çözüm olarak düşünülebilir."

E VİTAMİNİ İÇERİR

Fındıkta bulunan besin kaynaklarını anlatan Dyt. Kara, "Fındık içeriği yağ ve doymamış yağ asitleri, protein, karbonhidrat, vitaminler, mineraller, diyet lif sayesinde insan beslenmesi ve sağlığı açısından oldukça önemli et grubu yiyecekler içine girebilen bir yağlı tohumdur. Bileşiminde kolesterol yoktur. Antioksidan özelliği olan E vitaminini içerir. Kanser riskini azaltan besinler gurunda yer alır. Fındık özellikle doğal antioksidan, vitamin E bakımından bitkisel yağlardan sonra en iyi kaynaklardan birisidir."

SİNDİRİM SİSTEMİNE KATKI SAĞLAR

Fındığın içinde arginin bulunmasının, üreme performansında kilit rolü olduğunu, bağışıklık tepkisi, iltihaplanma ve kardiyovasküler fonksiyon üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunun altını çizen Dyt. Kara, şu bilgileri paylaştı:

"Fındıktaki yüksek lif içeriği, bağırsak sağlığı açısından da yararlı bir rol üstlenir. Yüksek lif içerdiği için sindirim sistemini kolaylaştırır ve kabızlığın tedavisinde de kullanılır. Bu yüzden dengeli ve sağlıklı beslenmek için fındığın her gün doğrudan alınması önerilebilir. İşlenecek çeşitli gıdaların bileşimlerine eklenerek fındık tüketiminin artırılmasına yönelik projeler geliştirilebilir. Örneğin; günümüzde popüler olan besleyici değeri yüksek doğal yiyecekler ile zenginleştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi projeler kapsamına fındık alınarak hem tüketim miktarının artırılmasına hem de geliştirilen ürünlerin besin içeriğini daha zengin ve sağlıklı olmasına katkıda bulunabilir."

CİLDE FAYDALIDIR

Fındığın cilde faydaları olduğunun altını çizen Dyt. Kara, "Fındık, içerisindeki doymamış yağdan dolayı kozmetik sektöründe yaygın kullanılır. Çünkü fındığın içerisindeki yağın tedavi edici özellikleri bulunur. Fındıktaki fenolik bileşikler, cildin yaşlanması yavaşlatarak, cildi güneş hasarlarından korur ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Böylelikle fındık, yağı cilt sağlığının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda cilde ışıltı katan antioksidan ve E vitamini içerir" açıklamasında bulundu.

KAVRULMUŞ FINDIK BESİN KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Fındığın kavurma süresinin uzamasının fındıkta besin kayıplarına sebep olabileceğini söyleyen Dyt. Kara, "Fındığın içerisindeki sağlıklı yağların hasar görmesine ve okside olmasına sebep olarak serbest radikallerin oluşmasına sebep olabilir. Çiğ fındık, kavrulmuş fındığa göre 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Bu nedenle tükettiğimiz fındığın işlem görmemiş olmasına özen göstermeliyiz" dedi.

TOKLUK HİSSİ VERİR

Fındığın kilo kontrolüne yardımcı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dyt. Kara, şunları söyledi:

"Fındık sağlıklı yağlar, lif, protein ve diğer besin ögeleri açısından zengindir. Bu besin ögeleri, tokluk hissini artırır. Yüksek lif içerdiği için uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Dolayısıyla, fındık tüketimi, düzenli bir şekilde atıştırmalık olarak tercih edildiğinde, tokluk hissi yaratmaya yardımcı olur. Fakat fındığın gereğinden fazla tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açabilir. Günlük tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Günlük 1 avucu yaklaşık 25 grama denk gelir. Ortalama 150 kalori civarındadır. 1 porsiyon fındık 6-7 adet çiğ fındığa denk gelir."

FINDIK ALERJİSİ YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Fındık alerjisine değinen Dyt. Kara, "Fındık alerjisi ciddi sistematik reaksiyonlara neden olabilir, ağaç yemişleri gıda alerjisinin yaygın nedenleridir. Fındık alerjisinin yaşam kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilir. Fındık veya fındık içeren ürünlerin yutulmasından sonra kaşıntı, şişlik, ağızda ve boğazda yanma hissi yaşanabilir. Solunum problemi yaratan anafilaksi, hafif burun akıntısından şok gibi hayatı tehdit eden boyutlara kadar varabilir" ifadelerini kullandı.