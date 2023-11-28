Fethiye'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Yamaç Paraşütü Kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan acil sağlık merkezi çalışanları "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı" yamaç paraşütünde Türk bayrağı açarak kutladı.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi'nde sağlıkçılar farklı etkinliklerle kutlama yaptı. Sağlık personellerinden 3 kişi Babadağ'ın 1200 metre pistine çıkarak, yamaç paraşütü pilotlarıyla uçuş yaptı. Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında uçuş yapan sağlıkçılar gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı. Paraşütçüler, Belcekız sahiline toplanan ve Türk bayrağı açan sağlıkçıların önüne iniş yaptı. Sağlıkçıların uçuşu aksiyon kameralarıyla kaydedildi. Kutlamaların ardından Ölüdeniz Acil Sağlık Merkezi'nde görev yapan ATV'li sağlıkçılar ve UMKE araçları sahile inerek kısa bir şov yaptı.

Muğla UMKE Sorumlusu Özhan Sarıkamış yaptığı açıklamada, "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde farkındalık oluşturma adına 3 arkadaşımızla Babadağ'dan paraşütle atlayış yaptık. Diğer arkadaşlarla da Belcekız plajında büyük bir Türk Bayrağı açtık. Fethiye gibi özellikli bir bölgemizde 7-24 görev yapan sağlık çalışanlarımızın haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA