Bursa'da Evde Sağlık Hizmetleri: 2 Bin 700 Hastaya 'Aileden Biri' Gibi Bakım

Sağlık Bakanlığının insan odaklı ve kesintisiz bakım vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimleri, Bursa'da yaş, kronik hastalık veya bedensel engeller nedeniyle hastaneye gitmekte zorlandıkları durumlarında, kendi yaşam alanlarında kaliteli, güvenli ve bütüncül bir bakım sunmaya devam ediyor.

Bu büyük organizasyonun bir parçası olan Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; hekim, hemşire, evde sağlık teknikeri, diyetisyen, eczacı, sekreter ve şoförlerden oluşan 22 kişilik uzman ekibiyle her gün 3 tam donanımlı araçla sahada yer alıyor. Ekipler, 2 bin 700 kayıtlı hastaya evlerinde tıbbi bakım vererek adeta "aileden biri" gibi yanlarında bulunuyor.

"Hastanedekinden daha sosyal ve sıcak bir alan"

Yürüttükleri hizmetin insani ve vicdani boyutuna dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Hilal İkbal Damar, şu bilgileri verdi:

"Bursa Şehir Hastanesi olarak her gün düzenli olarak hastalarımızı kendi konfor alanlarında ziyaret ediyor; muayene, tetkik ve tedavilerini planlıyoruz. Kendi evlerinde ziyaret gerçekleştirdiğimiz için hastanedekinden daha sosyal ve aileden biri gibi hizmet verdiğimiz bir alan oluşuyor."

Görüntülü görüşme ile hastaneye gereksiz başvurular önleniyor

Saha ekibi ile hastane arasındaki koordinasyona ve teknolojik altyapının sağladığı kolaylıklara değinen Dr. Damar, uygun hastalarda Sağlık Bakanlığının uzaktan hasta değerlendirme sistemi üzerinden görüntülü görüşmeler yaptıklarını belirtti. Dr. Damar, "Böylece hastaların hastaneye gereksiz başvurularını azaltırken reçete ve rapor yenilemelerini de ev ortamında düzenliyoruz. Hastaneye gelmesi gereken durumlar için de diğer branşlarla köprü görevi görüyoruz," dedi. Hizmetin manevi yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Dr. Damar, katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığına, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Hasta ve yakınlarından teşekkür

Düzenli ziyaret gerçekleştirilen hastalar arasında yıllarca öğrenci yetiştirmiş emekli öğretmenler de bulunuyor. Yaşlılığa ve rahatsızlıklara bağlı olarak evde bakım ihtiyacı duyan emekli eğitimciler, sağlık çalışanlarının güler yüzü ve gösterdiği özenle moral buluyor. Sağlık ekiplerinin evlerinde ziyaret ettiği emekli öğretmen çift Behice (85) ve Sabahattin (86) Selimbeyoğlu, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti, "Böyle bir hizmet beklemiyorduk, harika bir olay. Güven ve huzur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz," sözleriyle dile getirdi. Hasta yakını Rıfat Sevi ise sağlık çalışanlarının gösterdiği samimiyete dikkat çekerek, "Kızımın tedavisiyle yakından ilgileniyorlar. Gösterdikleri güler yüz ve ilgiden çok memnunuz, Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı