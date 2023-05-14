Evde sağlık hastaları için seyyar sandık uygulaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri seçim günü mesaisinde, evde sağlık hastalarının oy kullanma hakkını yerine getirmek için tekerlekli sandalyeli araçlarla vatandaşları oy kullanacakları sandıklara taşıdı. Yatağa bağımlı hastalar için 112 ambulansları da hastaların oy kullanacakları okullara transferini gerçekleştirdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da yaşayan ve oy kullanmak isteyen bakım hastaları için, evde sağlık ekipleri seçim günü mesaisindeydi. İstanbul'da yatağa bağımlı hastalar için 112 ambulansları hastaların oy kullanacakları okullara transferini gerçekleştirirken, yatağa bağımlı olmayan ancak kendi başına evden çıkamayacak durumdaki hastalar içinse evde sağlık ekipleri tekerlekli sandalyeli araçlarla vatandaşların oy kullanma hakkını yerine getirmesini sağladı. Seçim günü bir sebeple hastanede yatarak tedavi gören ve durumu oy kullanmaya müsait olup oy kullanmak isteyen hastalar içinse İstanbul İl Sağlık müdürlüğü tarafından hastane ambulansları görevlendirildi. Hastaların, hastanelerden oy kullanacakları sandıklara götürülüp tekrar hastaneye transferi sağlandı. İstanbul İL Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri 3'üncü Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Beyza Arpacı Saylar, İstanbul'daki evde sağlık hastalarının oy kullanma süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

SAHADA YAKLAŞIK 180 EVDE SAĞLIK EKİBİ GÖREVDE

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA 112 AMBULANSLARI DEVREYE GİRİYOR

70 yaşındaki babası Hasan Ayiçi 2 yıldır evde sağlık hastası olan Fatih Ayiçi, "Beyin kanaması sonucu felç geçirdi, sol tarafı tutmuyor. Allah razı olsun 2 yıldır evde sağlık çok yardımcı oluyor hastane işlerimiz için. Seçimde de yalnız bırakmadılar. Bu seçimler önemli, oy kullanmak istiyorum dedi, ben gideceğim dedi, biz de onun isteğini yerine getirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.