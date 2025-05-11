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Estetik İşlemler Sağlık Riskleri Taşıyor

Estetik İşlemler Sağlık Riskleri Taşıyor
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, bilinçsiz ve kontrolsüz estetik işlemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşlemlerin, uzman hekimler tarafından steril ortamlarda yapılmasının önemini vurguladı.

BİLİNÇSİZ ve kontrolsüz şekilde yapılan estetik işlemlerinin ciddi sağlık problemlerine yol açtığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, "Estetik işlemler sadece hacim verici, şekil değiştirici işlemler olmayıp aslında cildi besleyen, daha sağlıklı ve genç görünüm sağlayan birçok işlemi kapsamakta. Ancak uygulamaların yapıldığı ortam ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, sağlıklı bir şekilde güzelleşmenin ve cilt sağlığını korumanın önemine değindi. Dr. Aptoula, işlemlerin mutlaka steril ortamda ve uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle genç yaşta yapılan müdahalelere karşı ebeveynleri ve gençleri dikkatli olmaya çağırdı.

'ESTETİK SAĞLIK İÇİN YAPILMALI, BİLİNÇSİZ İŞLEMLERDEN KAÇINILMALI'

Estetik işlemlerin yalnızca görüntü değişimi amacıyla değil, cilt sağlığını korumak ve eksiklikleri tamamlamak için yapılması gerektiğini belirten Dr. Aptoula, "Estetik işlemler sadece hacim verici, şekil değiştirici işlemler olmayıp aslında cildi besleyen, kollajeni artıran, cildin daha sağlıklı ve genç görünümünü sağlayan birçok işlemi kapsamakta. Hastalarımızda bu işlemler ile çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Ancak uygulamaların yapıldığı ortam ve işlemi gerçekleştiren kişinin uzmanlığı büyük önem taşıyor. Merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor" dedi.

'MERDİVEN ALTI BOTOKS VE DOLGULAR KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Botoks ve dolgu işlemlerinin kontrolsüz ortamlarda yapılmasının risklerine dikkat çeken Dr. Aptoula, "Yanlış uygulamalar sonucunda görme bozuklukları, yüzde asimetriler, dolgularda kaymalar ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. En tehlikeli durumlardan biri ise dolgu maddesinin damar içine enjekte edilmesi ve dokunun ölmesi. Bu gibi durumlarda doku kaybı yaşanabiliyor ve bazen müdahaleyle bile tam olarak düzeltilemeyebiliyor" diye konuştu.

'18 YAŞ ALTI ESTETİK İŞLEMLER BÜYÜK RİSK TAŞIYOR'

Genç yaşta estetik işlemlere başvurmanın olumsuz sonuçlarına vurgu yapan Dr. Aptoula, "14-15 yaşındaki çocuklarda dudak dolgusu ya da yüz dolgusu gibi işlemler yaptırıldığını üzülerek görüyoruz. 18 yaş altındaki bireylerde bu tür estetik müdahaleleri kesinlikle önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan estetik uygulama sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Dr. Aptoula, "Bir başkasında iyi sonuç veren bir işlem, sizin için uygun olmayabilir. Tedaviler kişiye, cilt yapısına ve yüz şekline özgü olarak planlanmalı. Sosyal medyada gördüğümüz her görüntü gerçek olmayabiliyor" dedi.

'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ESTETİK İÇİN UZMAN ELLERDE UYGULAMA ŞART'

İşlemlerin mutlaka hastane gibi steril ortamlarda ve dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Aptoula, "Uygulama sırasında aşırı ağrı hissedilmesi veya işlem sonrası endişe verici bir durum yaşanması halinde hemen bir uzmana başvurulmalı. Gecikmeler komplikasyonları ağırlaştırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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