Uzmanların köylerde yaptığı işitme testlerinden renkli görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kulak Burun Boğaz Odyoloji Bölümü uzmanları, kırsal Eğriöz Mahallesi'nde 60 yaş üstü vatandaşlar için başlattıkları işitme testi yoğun ilgi ile karışlandı. Uzun yıllar Belçika'da emekli olduktan sonra Eskişehir'e dönen Yusuf Caz, "Biraz şaşırdım, Avrupa'da böyle bir hizmet yok, Avrupa'da kendin gideceksin ayaklarınla, derdini anlatacaksın" dedi.

Öğretim üyeleri ve uzmanları, sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak amacıyla kırsal mahallelerde işitme taraması çalışması başlattı. Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Eğriöz Mahallesi'nde ilk adımı atılan projede, 60 yaş üstü vatandaşlar detaylı kulak muayenesinden ve işitme testinden geçirildi. Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi tespit edilen kişilerin, ileri tetkik ve tedavi süreçleri için ESOGÜ Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne davet edileceği belirtildi.

"Herkes kulak testi yaptırsın"

Eğriöz Mahallesi'nde ikamet eden ve test yapılan 65 yaşındaki Fatma Becerir, tarama süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seni duyuyorum. Kulak muayenesi yaptılar. Sesler zaman zaman az bazen de yüksek geliyor. Daha önce kulakla alakalı problem yaşamadım. Sağlık çalışanlarımıza, uzmanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Herkes kulak testi yaptırsın."

"İşitme kaybı şüphesi olan bütün bireyleri polikliniğimize davet edeceğiz"

Çalışmanın detaylarını aktaran ESOGÜ Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Kırbaç, toplumda özellikle 60 yaş sonrası grupta işitme kaybının oldukça yaygın olduğunu ifade etti. Tarama kapsamında öncelikle kulak kiri veya kulak zarındaki problemleri belirlediklerini, ardından yapılan testlerle işitme kaybı şüphesi olan bireyleri tespit ederek üniversite hastanesinde tedavi ve cihazlandırma süreçlerini planlayacaklarını dile getiren Kırbaç, "Burada aslında toplumumuzda çok yaygın olan bir işitme kaybı öyküsü var ve işleme kaybı özellikle yaşlı grupta 60 yaş sonrası grupta oldukça yaygın. Fakat bu konuda biz yaşa bağlı bir işitme kaybı veya yaşa bağlı olmayan işleme kayıplarına da çok yaygın olduğu için farkındalık kapsamında bir işleme taraması yapıyoruz. Öncelikle kulak muayenesi. Arkasından orada bir kulakta kir varsa veya bir işleme kaybı yapabilecek kulak zarında bir problem varsa bu belirleniyor. Sonra işleme taraması yaparak her iki kulakta da işleme kaybının taramasıyla beraber bir işitme kaybı olabileceği şüphesi ortaya çıkıyor. İşitme kaybı şüphesi olan bütün bireyleri Osmangazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Poliklinik'ine davet edeceğiz. Orada gerekirse muayenesi, gerekirse onunla beraber detaylı işitme testleri, işitme cihazı kullanması gerekiyorsa ameliyat olması gerekiyorsa bununla ilgili her türlü tedavi programlarını düzenleyeceğiz" dedi.

"Hepimiz yaşlandıkça işitmemizde kayıplar oluyor"

ESOGÜ Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı görevlisi Prof. Dr. Armağan İncesulu ise gürültülü ortamlarda çalışmanın ve silah atışının işitme kaybında önemli birer risk faktörü olduğunu vurguladı. Yaşlandıkça iç kulaktaki tüy hücrelerinin yenilenemez şekilde kaybedildiğine dikkat çeken İncesulu, şöyle devam etti:

"Gürültü bizim için önemli. Özellikle silah atışı ya da gürültülü yerde çalışmak işleme kaybı için önemli bir risk nedeni. Onun yanında hiçbir şey olmasa bile hepimiz yaşlandıkça işitmemizde kayıplar oluyor. Çünkü insan organizması kulağımızdaki duymamızı sağlayan küçük tüy hücreleri var. Onları yaşlandıkça kaybediyor ve maalesef yenilenmiyor. O nedenle desteklememiz gerekiyor. O nedenle de tarama yine önemli erken tanım. Bu taramayı ilk kez biz Eğriöz Mahallesi'nde başlattık ama bundan sonra da diğer mahallelerimizde, köylerimizde yapmayı çok istiyoruz"

"Avrupa'da böyle bir hizmet yok"

Taramaya katılan vatandaşlar yerinde sunulan bu sağlık hizmetinden memnun kaldıklarını ifade ederken, emeklilik sonrası Avrupa'dan Eskişehir'e taşınan Yusuf Caz da sunulan imkanları değerlendirdi. Yurt dışındaki sağlık sisteminde randevu ve konsültasyon süreçlerinin çok uzun sürdüğünü belirten Caz, "Bir doktorda sizinle bir ameliyat gerçekleşmesi için en azından o sefer konsültasyona gitmeniz lazım bir yılda. Bu da bir yılda olur ancak. Yani ben otuz gün için de on sefer doktora gideyim. Böyle bir şey yok. Ben zaten buna biraz şaşırdım. Avrupa'da böyle bir hizmet yok. Avrupa'da kendin gideceksin, kendi ayaklarınla. Kendi derdini kendin anlatacaksın. Orada doktorlar çok yaşlıdır yani. Doksan yaşında adam daha çalışıyordu ama bırakmıyor. Yok doktor yok orada da. Onun için bizim doktorları kabul ediyorlar. Aman doktorlar gibi. Doktor öyle kolay kolay yetişmiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı