Eskişehir Şehir Hastanesi Sosyal Market 7 yıldır ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Eskişehir Şehir Hastanesinde hayırseverlerin bağışlarıyla 2019 yılında oluşturulan Sosyal Market, 7 senedir hizmet sunuyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Fatih Alper Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin 2018 yılında hizmete açılmasının ardından kısa süre içinde sosyal marketi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Ayyıldız, Sosyal Market'te dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri için diş fırçası, diş macunu, terlik, pijama takımı, yenidoğan bebek bohçaları, kıyafetler ile hastanede günlük kullanımda ihtiyaç duyulabilecek çeşitli malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Ürünlerin hayırseverlerin bağışlarıyla temin edildiğini ifade eden Ayyıldız, bağış yapmak isteyen vatandaşların hastane başhekimliği bünyesindeki ilgili birimlere başvurarak gerekli işlemleri tamamlayabileceklerini dile getirdi.

Sosyal Market Sorumlusu Sevda Ulutürk ise sosyal marketin 28 Şubat 2019'da hayırsever kişi ve kurumların ayni destekleriyle kurulduğunu belirtti.

Servis ve polikliniklerde görev yapan hekim ve hemşirelerin ihtiyaç sahibi hastaları sistem üzerinden kendilerine yönlendirdiğini anlatan Ulutürk, "İhtiyaç sahibi hastaları hekimler veya hemşireler belirliyor. Hastanın neye ihtiyacı varsa biz de ona göre sosyal markette hazırlıyoruz. Taşıma personeli ile ilgili servise gönderiyoruz. Orada da hastaya teslim ediliyor. Veren el ile alan el arasında bir köprü durumundayız. Güzel bir çalışma var." diye konuştu.

Kaynak: AA