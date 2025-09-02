Eskişehir Şehir Hastanesinde Sağlık İncelemesi ve Yeni Projeler

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Usta, hastanenin farklı birimlerini ziyaret ederek, yöneticilerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Usta, Eskişehir'de bölgesel sağlık toplantılarının 3. buluşmasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunabilmek adına halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve yapılması gereken konuları istişare etmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini belirten Usta, "Sahada ve Bakanlığımızda, Sayın Bakanımızın önderliğinde hizmetlerimizi mesai mevhumu gözetmeksizin yürütmeye gayret ediyoruz. Burada gördüğümüz şekliyle de vatandaşımızın memnuniyeti, bizi de oldukça mutlu ediyor. İnşallah biz de katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Usta, hastanelerde hijyen ve temizlik süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen "QR Kod Temizlik Uygulaması"nın daha da yaygın hale getirileceğini anlatarak, "Bu amaç doğrultusunda gerçekten olumlu yansımalar var. Standardı ve uygulaması zor olan hastanelerde başarı oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Temel amacımız vatandaşımızın da konunun içine girmesi, daha temiz, daha hijyenik alanlar ortaya çıkarabilmek." dedi.

Üniversite hastanelerinde randevu sistemiyle ilgili 2 pilot uygulamanın olduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"Şu an da Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesinde yaptık. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda kurgularını oluşturduk. Dün itibarıyla ilk verileri oluştu. Onun tam sonuçlarını henüz ortaya koyabilme şansımız yok. Vatandaşımız aile hekimi üzerinden o sistemden istifade ederek fakülte hastanelerimizdeki uzmanlarımızla MHRS üzerinden buluşma imkanı bulacak."

Ziyarette, Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Serkan Ceyhan da yer aldı.