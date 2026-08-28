Haberler

Eskişehir'de Sağlık Müdürü Laboratuvarları İnceledi

Eskişehir'de Sağlık Müdürü Laboratuvarları İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına yeni kazandırılan sistem ve cihazları inceledi, çalışanlarla görüşerek hizmet kalitesinin artırılması için değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Bildirici laboratuvarlara kazandırılan yeni sistem ve cihazları inceledi.

Bildirici, sorumlu hekimlerden teknik altyapı, cihazların işleyişi ve laboratuvar hizmetlerine katkıları hakkında bilgi aldı.

Laboratuvar çalışanlarıyla da görüşen Bildirici, hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, laboratuvar hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

İstifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah Trabzon'u karıştırdı
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti