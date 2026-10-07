Haberler

Eskişehir'de sağlık kuruluşlarının desteğiyle 9 ayda 883 kişi sigarayı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de sağlık kuruluşlarının desteğiyle 9 ayda 883 kişi sigarayı bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yılın ilk 9 ayında kamu hastaneleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleriyle toplam 883 vatandaş sigarayı bıraktı. Bu kişilerin 447'si kamu hastanelerinde, 436'sı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigarayı bıraktı.

Eskişehir'de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yılın ilk 9 ayında kamu hastaneleri ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde toplam 883 kişinin sigarayı bıraktığı belirtildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara kullanımının azaltılması ve vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sigaranın başta kanser ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların profesyonel destek almasının önemine dikkat çekti.

"Toplam 883 vatandaşımız sigarayı bıraktı"

Doç. Dr. Bildirici, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleriyle vatandaşlarımızın sigaradan uzaklaşmalarına destek oluyoruz. 9 aylık dönemde kamu hastanelerimizde 447, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ise 436 vatandaşımız sigarayı bırakmayı başardı. Toplam 883 vatandaşımızın sigarayı bırakmış olması, yürüttüğümüz çalışmaların önemini ortaya koymaktadır" dedi.

Vatandaşların sigarayı bırakma konusunda sağlık kuruluşlarından destek alabileceğini belirten Bildirici, "Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en önemli adımlardan biridir. Vatandaşlarımızı bu konuda destek almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmaya karar veren vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak ücretsiz danışmanlık desteğinden yararlanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca 182'yi arayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sigara Bırakma Polikliniklerinden randevu alabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 94 sitede yayınlandı.
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı