Eskişehir'de sağlık kuruluşlarının desteğiyle 9 ayda 883 kişi sigarayı bıraktı

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Eskişehir'de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yılın ilk 9 ayında kamu hastaneleri ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde toplam 883 kişinin sigarayı bıraktığı belirtildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara kullanımının azaltılması ve vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sigaranın başta kanser ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığını belirterek, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların profesyonel destek almasının önemine dikkat çekti.

"Toplam 883 vatandaşımız sigarayı bıraktı"

Doç. Dr. Bildirici, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleriyle vatandaşlarımızın sigaradan uzaklaşmalarına destek oluyoruz. 9 aylık dönemde kamu hastanelerimizde 447, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ise 436 vatandaşımız sigarayı bırakmayı başardı. Toplam 883 vatandaşımızın sigarayı bırakmış olması, yürüttüğümüz çalışmaların önemini ortaya koymaktadır" dedi.

Vatandaşların sigarayı bırakma konusunda sağlık kuruluşlarından destek alabileceğini belirten Bildirici, "Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en önemli adımlardan biridir. Vatandaşlarımızı bu konuda destek almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmaya karar veren vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak ücretsiz danışmanlık desteğinden yararlanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca 182'yi arayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sigara Bırakma Polikliniklerinden randevu alabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı