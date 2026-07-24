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Eskişehir'de 2026 Yılı İlk 6 Ay Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

Eskişehir'de 2026 Yılı İlk 6 Ay Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi
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Eskişehir'de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği istatistik toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği istatistik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hastanenin 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumda, hastanenin hizmet kapasitesi, sunulan sağlık hizmetleri ve performans göstergelerine yönelik veriler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca hastanenin ilk 6 aylık hizmet verileri, poliklinik ve klinik işleyiş süreçleri, hasta memnuniyeti göstergeleri ile sağlık hizmetlerinde karşılaşılan güncel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Sunumlarda ve yapılan görüş alışverişinde, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması, mevcut kaynakların verimli kullanılması, hasta bekleme sürelerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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