Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Escitalopram depresyonun nüksetmesini önlemede en iyi performansı gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Escitalopram depresyonun nüksetmesini önlemede en iyi performansı gösterdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşık 10 bin kişilik araştırmada escitalopram, depresyon belirtilerinin yeniden ortaya çıkmasını önlemede en iyi performansı gösterdi. Uzmanlar bunun herkesin bu ilaca geçmesi gerektiği anlamına gelmediğini, seçimin kişiye göre değişebileceğini belirtiyor.

Antidepresanların depresyon belirtilerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemekte ne kadar etkili olduğunu inceleyen geniş çaplı bir araştırmada bir ilaç üst sıraya yerleşti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ve bir yıla kadar farklı ilaçlar kullandığı bir çalışmada, "escitalopram" hastaların tedavinin ardınan yeniden depresyon belirtileriyle baş başa kalmasını önlemede en iyi performansı gösterdi. Bu konuda escitalopram'ı 'agomelatin' ve 'duloksetin' izledi, Prozac (fluoksetin) ise hemen onların altında yer aldı.Uzmanlar, bu sonuçların, şiddetli depresyonu olan herkesin escitaloprama geçmesi gerektiği veya diğer antidepresanların işe yaramadığı anlamına gelmediğini, çünkü tüm ilaçların etkili olabileceğini ve her birinin kendi avantaj ve dezavantajları olduğunu vurguluyor. Depresyon bazı kişilerde tekrarlayabiliyorDepresyon yaygın görülen bir rahatsızlık. İngiltere'de her altı kişiden biri depresyon ile mücadele ediyor. Doğru tedavi ve destekle insanlar iyileşebiliyor. Ancak bazı kişilerde depresyon tekrarlayabiliyor. Hastalığın yeniden nüksetmesini önlemek için doktorlar depresyon belirtileri ortadan kalktıktan sonra en az altı ay boyunca antidepresan kullanımına devam edilmesini, ardından dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye ediyor. The Lancet Psychiatry'de yayımlanan yeni analiz, toplamda bir düzineden fazla yaygın antidepresanın etkinliğini karşılaştıran önceki çalışmaları inceledi.Bulunan farklılıklar mütevazı düzeydeydi ve uzmanlar daha fazla bilgi edinmek için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Depresyona yol açan pek çok neden olduğu gibi ilaç ve konuşma terapisi de dahil olmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri de bulunuyor.Uzmanlar, hastaların hangi tedavi seçeneklerinin kendileri için en uygun olduğunu doktorlarıyla görüşmeleri gerektiğini söylüyor.Escitalopram nedir ve nasıl etki eder?Birçok tıbbi kılavuz, escitalopram, sertralin ve fluoksetin veya Prozac gibi SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörü) antidepresanları ilk tercih edilecek ilaç olarak öneriyor.Bu ilaçlar, ruh haliyle bağlantılı olan serotonin seviyesini artırıyor. Yeni analize göre, Prozac (fluoksetin) ile karşılaştırıldığında: Araştırmacılardan biri olan Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden Prof. Eric Ruhé, ilaç seçiminin her birey için farklılık gösterebileceğini söyledi."Bununla birlikte, çalışmamız reçete yazanların ve hastaların birlikte alacakları kararlara ışık tutabilir: Eğer bir antidepresan kullanmaya başlarsanız, sadece iyileşmenize yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacak bir ilaç seçin."Imperial College London'da uzman olan Dr. Sameer Jauhar, araştırmanın faydalı bilgiler sağladığını ancak "hangi antidepresanın bireysel bir hasta için en iyi sonucu vereceğini bize söyleyemediğini" belirtti."Bu bulguları, mevcut antidepresan tedavisine iyi yanıt veren birinin tedavi değiştirmesi için bir neden olarak yorumlamam" diye ekledi.Kraliyet Psikiyatri Koleji'nden Prof. Allan Young ise şunları söyledi: "Bazı ilaçların uzun vadeli sonuçlar açısından diğerlerine göre küçük bir avantajı olsa da, farklılıklar azdır ve tedaviye karar verirken yan etkiler, önceki yanıt ve hasta tercihi gibi bireysel faktörlerin önüne geçmesi olası değildir."Yan etkileri neler?Tüm ilaçlar gibi, escitalopram da uyku sorunları, kabızlık ve kilo artışı gibi yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmez.İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre escitalopram veya benzeri bir SSRI etkisiz veya uygun değilse, doktorlar SNRI gibi farklı bir antidepresan türü önerebilir.Amitriptilin gibi eski trisiklik antidepresanlar artık daha az sıklıkla reçete ediliyor.Ruh sağlığı yardım kuruluşu Mind, insanların antidepresanların potansiyel faydaları ve yan etkileri hakkında net bilgilere ve ayrıca konuşma terapileri ve farkındalık gibi diğer destek biçimlerine erişime ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.Yardım kuruluşu, "İnsanların kendilerine uygun tedaviyi bulmadan önce birden fazla ilacı denemeleri yaygın bir durum ve işe yarayan şey zamanla değişebilir" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'e nöbetçi askerden sert uyarı: Saygılı olun15

Kahkahalar atan bakana askerden tarihi ayar
Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır