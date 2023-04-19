Erzurum Şehir Hastanesi hastalara güvenli sağlık hizmeti sunuyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesinin 1634 sismik deprem izolatörlü yapısıyla yurt içi ve dışından hastalara güvenli sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Akdağ, beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile son sitem teknolojiyle donatılan ve zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarımını sağlayan 1634 sismik deprem izolatörlü Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastane toplantı salonunda başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör'den bilgi alan Akdağ, hastane bodrum ve otopark katında bulunan sismik deprem izolatörlerini inceledikten sonra tadilatı tamamlanıp Şehir Hastanesine entegre edilen bölge blok ile hastane servis ve birimlerini gezdi.

Hastanede ring aracı sürüp hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Akdağ, daha sonra servislerde yatan hastaları ziyaret etti.

Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk yaptırdıkları Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yakın zamanda yenilenme işlerinin tamamlandığını ve Şehir Hastanesiyle entegre edilerek bir bütün halinde hizmet verdiğini söyledi.

Akdağ, yaklaşık 400 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede vatandaşın rahatça sağlık hizmeti aldığını ve personel tarafından rahatça hizmet sunulduğunu dile getirdi.

"Böyle güzel kampus Erzurum için iftihar vesilesi"

Geçen yıl sağlık turizmi kapsamında hastaneden 1700 yabancı hastanın hizmet aldığını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Böyle hastane dünyada az, Avrupa'da nadirdir. Erzurum Şehir Hastanesi 1634 sismik deprem izolatörlü yapısıyla yurt içi ve dışından hastalara güvenli sağlık hizmeti sunuyor. Böyle güzel kampus Erzurum için iftihar vesilesi. 3 bin 500 araçlı otoparkı ve vale sistemi var. Acile hasta getiren birisi aracımı nereye koyarım diye düşünmemeli."

Hastane Başhekimi Tör de 8'i profesör, 15'i doçent olmak üzere toplamda 309 uzman hekimle bölgeye hizmet verildiğini belirterek, "40 ameliyathane, 370 poliklinik oda sayımız var. 60 suit oda ve çoğu tek kişilik odalarda hastalara konforlu hizmet sunuyoruz." dedi.

Hastanede günlük ortalama 8 bin 500 hasta muayenesi yapıldığını anlatan Tör, ramazan dolayısıyla poliklinik ve muayene sayılarında düşüş yaşandığını aktardı.