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Erzurum'da 28 yıldır kalp hastalarını tedavi eden ve geçirdiği anjiyo sonrası sigarayı bırakan Prof. Dr. Serdar Sevimli, kendi yaşadığı sağlık sorunundan yola çıkarak tiryakilere hastalanmadan sigarayı bırakmaları yönünde hayati tavsiyelerde bulundu.

Uzun yıllardır sigara kullanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sevimli, bir süre önce göğsünde ağrı hissetmesi üzerine meslektaşlarına başvurdu.

Yapılan tetkik ve değerlendirmelerin ardından anjiyo olan Erzurum'un tanınan kalp doktoru Sevimli, yaşadığı sağlık sorununun ardından yaklaşık 3 ay önce sigara alışkanlığından kurtuldu.

Yıllarca kalp hastalarına sigaranın zararlarını anlatan Sevimli'nin bu kez kendi yaşadığı sağlık sorununun ardından sigarayı bırakması, tiryakilere yönelik farkındalık oluşturdu.

Kendi deneyimini sigara bağımlılığıyla mücadelede örnek olarak gösteren Sevimli'nin yaşadığı sürece tanıklık eden meslektaşları ve çevresindeki bazı hastalar da sigarayı bıraktı.

Bir kalp doktoru olarak sigaradan kalp rahatsızlığı yaşadı

Prof. Dr. Sevimli, AA muhabirine, kötü bir alışkanlığından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bir kalp doktoru olarak kalp rahatsızlığı yaşadığını ifade eden Sevimli, "Tabii bu durum benim için farkındalık oluşturdu. Bunu fırsata çevirdim ve sigarayı bırakmama vesile oldu." dedi.

Yıllarca sigara içen birisi olarak tiryakileri daha iyi anladığını anlatan Sevimli, sigarayı bırakma konusunda içenlere daha etkili tavsiyelerde bulunabileceğini belirtti.

"Hastalık sigarayı bırakmamda kırılma noktası oldu"

Sigarayı bırakmak için motivasyonun şart olduğunu dile getiren Sevimli, "Bazı insanın motivasyonu hastalık olabilir, benimki de buydu. Olayın farkına vardım, hastalık sigarayı bırakmamda kırılma noktası oldu. Eğer sağlığınıza dikkat etmiyorsanız doktor da olsanız, bu sizi korumayacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Sevimli, özellikle kardiyovasküler hastalığı olanların mutlaka sigarayı bırakarak yaşam tarzını değiştirmesini tavsiye etti.

İlaç ya da stent takmanın kalp hastalığında kalıcı çözüm olmadığını vurgulayan Sevimli, "Sigara kullananların sigara kullanmayanlara göre kalp hastalığı 10 kat artıyor." ifadesini kullandı.

Sevimli, sigarayı bıraktıktan sonra hasta ve çevresindeki arkadaşlarının yanı sıra meslektaşlarının da sigarayı bıraktığından bahsederek, "Sigarayı bırakmak için mutlaka profesyonel destek şart. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüzün Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) hem direkt müracaat edilerek hem de görüntülü görüşmeler yapılarak sigara bırakma yardımı alınabilir. Yine bu merkezlerde ücretsiz sigara bırakmak için destek ilaçları verilmekte. Profesyonel destek için SHM'leri öneriyorum." tavsiyesinde bulundu.

"Sigara üstesinden gelinemeyecek bir bağımlılık değil"

Sigarayı bırakmak isteyenlere poliklinikte de destek verdiğini hatırlatan Sevimli, kalp hastalığı ve kanserde bilinen en güçlü risk faktörünün sigara olduğunu ifade etti.

Tütünün üstesinden gelinemeyecek bir bağımlılık olmadığını vurgulayan Sevimli, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmak için hasta olmak şart değil, ortaya çıkaracak hastalıkları düşünmeniz gerekiyor. Sigarayı bıraktığınızda hızlı şekilde bu risklerden uzaklaşıyorsunuz. Sigarayı bıraktığınız 1 yıl içinde kalple ilgili riskleriniz minimum seviyeye iniyor. Sigarayı azaltmak ya da sigaranın farklı bir formunu tüketmek bir çözüm değil, sigaranın tamamen bırakılması gerekiyor."

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral de sigara bağımlılığıyla mücadelede öncelikli hedeflerinin halk sağlığını korumak ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sunmak olduğunu belirtti.

Vatandaşların sigara bırakma polikliniklerine direkt başvurabildiğini veya MHRS üzerinden yüz yüze veya görüntülü görüşme için randevu oluşturabildiğini söyleyen Meral, tüm tiryakileri kendileri ve sevdikleri için sigarayı bırakmaya, sunulan ücretsiz hizmetlerden yararlanmaya davet etti.

Kaynak: AA