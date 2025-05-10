Erzurum'da Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı, sağlık alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Palandöken ilçesindeki Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde akılcı ilaç kullanımı hakkında etkinlik düzenledi. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Yusuf Bayraktar, "Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi sade, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz 'akılcı ilaç kullanımı' etkinliğiyle, özellikle genç bireylerde doğru ilaç kullanımı konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'İLAÇLARIN KUTUSUNDA SAKLAMA KOŞULLARI YAZAR'

Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, "İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket. Çoğu ilacı özellikle şurupları ailelerimiz buzdolabının kapağında saklıyorlar. İlaçlar eczaneden alındığında buzdolabından mı veriliyor? Raftan veriliyor. Demek ki ilaç nerede saklanıyor? Oda sıcaklığında. Evde bunu buzdolabına koymaya gerek yokmuş. Belli ilaçlar insülin kalemleri gibi olanlar için söylemiyorum ama genel olarak tabletler ve şuruplar oda sıcaklığında saklanması gereken ilaçlar. İlaçların kutusunda saklama koşulları yazar. Isı derecesi yazar. Saklama koşullarında 24-25 yazıyorsa oda sıcaklığıdır. Kimya derslerinden bilirsiniz" dedi.

'AĞRI KESİCİ BASİT BİR İLAÇ DEĞİL'

Aydın, "Ağrı kesici basit bir ilaç değil. Masum bir ilaç hele hiç değil. Direk karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını etkileyen türden ilaçlar. Kesinlikle doktor tavsiyesi dışında kullanılmaması gereken ilaçlar. Ağrı kesiciler günümüzde çok suistimal ediliyor. Her başınız ağrıdığında 'ağrı kesici içeyim' kesinlikle demiyorsunuz. İlk önce bir su için, camı açın, ben bir hava alayım' deyin. Çalışma potansiyeli çok yüksek gençlersiniz. Test çözerken başınız çok eğik duruyor. Belki o yüzden bile başınız ağrıyabilir. İlk önce bir kalkın, camları açın, ensenize bir soğuk su vurun. Ardından su için bolca, 10 dakika mola verin. Gerçekten başınızın ağrısı gidecek. Çok telefona da bakmayın. Başınızın ağrımasının en büyük sebebi de o. Telefondaki ışınlar direkt gözünüze denk geliyor" diye konuştu.