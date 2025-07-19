Erzurum'da AFAD Stajı: Öğrenciler Uygulamalı Eğitim Alıyor

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Erzurum'a gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencileri, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde ( Afad ) yaz stajına başladı. Eğitimler kapsamında, Afad'ın enkaz alanında gün boyu uygulamalı eğitim alan öğrenciler, olası afet ve doğa olaylarına karşı müdahale konusunda uzmanlar eşliğinde hazırlanıyor.

Erzurum AFAD sahasında staj yapan 17 öğrenci, eğitmenlerden enkaza güvenli yaklaşma, arama-kurtarma teknikleri, köpekli ve köpeksiz arama yöntemleri, sesli ve ikazlı arama uygulamaları ile malzeme tanıtımı ve kullanımı gibi konularda bilgi alıyor. Çanakkale, Tekirdağ, Van ve Tokat gibi illerden gelen öğrenciler, sıcak hava koşullarına rağmen özveriyle çalışarak teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştürüyor.

18 Mart Üniversitesi AYAY Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nisa Madraz, gönüllü olarak Erzurum'a geldiğini belirterek, "Okulda genellikle hastane ve ambulans stajlarımız oluyordu. Buradaki stajımı ise gönüllü olarak yapıyorum. Enkaza giriyoruz, köpekli ve köpeksiz aramalar yapıyor, makineleri kullanmayı öğreniyoruz. Çok değerli bir deneyim" dedi.

'ZOR AMA GEREKLİ BİR EĞİTİM'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi AYAY Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Süreyya Süleymanoğlu ise stajın zorluğuna dikkat çekerek, "AFAD bünyesindeki bu yaz stajı zorunlu. Okulda teorik eğitim aldık, şimdi sahada uygulamasını yapıyoruz. Eğitimler yoğun geçiyor ama hepimiz bu işi en iyi şekilde öğrenmek istiyoruz. Birbirimize destek olarak ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERZURUM'U ÖZELLİKLE SEÇTİM'

Vanlı Gülsüm Tanış, Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Aslında kendi memleketimde de staj yapabilirdim ama Erzurum'daki eğitimin kalitesini duyunca burayı tercih ettim. Bugün enkazda arama-kurtarma ve köpekli arama uygulamalarımız var. Çok şey öğreniyoruz" diye konuştu.

EĞİTİMLER BİREBİR VE DETAYLI

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Olcay Deyirmenci ise staj sürecinde öğrencilere tüm aşamaları detaylı biçimde aktardıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Stajyerlere kirli ve temiz çalışma alanları, afetzedeye güvenli şekilde ulaşma, bulunduğu yerden çıkarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi gibi tüm detayları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Sahaya çıkmadan önce ofis aşamasından itibaren her şeyi adım adım anlatıyoruz."

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,