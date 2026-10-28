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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanseri eğitimi verildi

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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanseri eğitimi verildi
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanserinde erken tanı ve taramanın önemini anlatan eğitim düzenledi. Eğitimde KETEM, SHM ve ASM'lerde ücretsiz taramalara katılmanın ve olağan dışı değişiklikleri geciktirmemenin önemine dikkat çekildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli Uzm. Dr. Sümeyye Yeğen tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken tanının önemi ve düzenli kanser taramalarının gerekliliği anlatıldı.

Eğitimde, uygun yaş grubundaki kadınların düzenli taramalara katılmasının ve memede ortaya çıkan olağan dışı değişikliklerin gecikmeden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Katılımcılara ayrıca kanser taramalarının ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yaptırılabildiği bilgisi verildi.

Yetkililer, meme kanserinde erken tanının tedavi süreci açısından önemli olduğuna dikkat çekerek vatandaşları düzenli taramalar konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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