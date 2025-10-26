Erken Teşhisle Kanseri Yenen İki Kadının Hikayesi

Kayseri'de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ndeki (KETEM) tetkiklerde meme kanseri olduklarını öğrenen 73 yaşındaki Saliha Ketük ve 68 yaşındaki Hasibe Yıldız, erken teşhisle kanseri yendi.

Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki KETEM'e 2020'de başvuran Ketük ve Yıldız'a yapılan kontrollerin ardından meme kanseri teşhisi konuldu.

Erken tanıyla hemen tedavilerine başlanan Ketük ve Yıldız, hastalığı atlatarak hayata yeniden tutundu.

Saliha Ketük, AA muhabirine, aile sağlığı merkezindeki reçetesini almaya gittiğinde sağlık çalışanları tarafından mamografi çektirmeye davet edildiğini belirterek, mamografi çektirmeyi ilk anda reddettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ısrarı üzerine mamografi çektirdiğini anlatan Ketük, çıkan sonucun ardından Kayseri Devlet Hastanesine yönlendirildiğini ifade etti.

Ameliyatla göğsündeki kitlenin alındığını dile getiren Ketük, "Bende hiçbir şey yoktu. Kendimde bir şey yok diye biliyordum. Süreç içerisinde sırtım ağrıyordu ama aldırış etmiyordum. Hastaneye gittim ve biyopsi yaptırdım. 'Göğsündeki kitle alınacak.' dediler. Daha sonra pet çektirdim. Bu taramada da rahmimde miyom çıktı. 'Rahmindeki kitle de alınacak.' dediler ve ikisini de aldılar. Büyük bir hastalıktan kurtuldum, şu an çok iyiyim. 5 yıl olunca ilacım da kesildi, şimdi kullanmıyorum." diye konuştu.

Ketük, yılda bir kez kontrole gittiğini belirterek, kadınların sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

"Köyümdeki herkes KETEM'e tarama yaptırmaya gitti"

Melikgazi ilçesinde yaşayan Hasibe Yıldız da bir arkadaşının sağlık merkezinde kanser taraması yaptırmasından etkilenerek KETEM'e gittiğini kaydetti.

Mamografi sonuçlarının ardından Kayseri Devlet Hastanesine yönlendirildiğini anlatan Yıldız, yapılan incelemenin ardından meme kanseri teşhisi konduğunu ve kısa sürede Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildiğini belirtti.

Kemoterapi ve ışın tedavisinin ardından akıllı ilaç aldığını anlatan Yıldız, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kansere yakalandığını KETEM'de öğrendikten sonra hikayesini dinleyen komşuları ve arkadaşlarının da merkeze başvurduğunu kaydeden Yıldız, "Köyümde hiç kimse bu hastalığa yakalanacağımı düşünmüyordu. Bende hastalık çıkmasının ardından köyümdeki herkes KETEM'e tarama yaptırmaya gitti. Bende birden hastalık çıkmasına şaşırdılar, 'Hiç inanamıyoruz.' dediler. 'Bana bir şey olmaz.' diyenler, 'Hasibe'de çıktıktan sonra biz de de çıkabilir.' diyerek KETEM'e gitti." ifadelerini kullandı.

9 ayda 120 bin 550 kişiye kanser taraması yapıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, kanserin erken tanısı konusunda kentte önemli faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Risk grubundaki vatandaşlara aile hekimleri, hastane ve diğer sağlık tesislerinde ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Erşan, vatandaşların sağlık tesislerindeki hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerine dikkati çekti.

Belirli yaş grubundaki kişilerin kanser taramalarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 9 aylık süreçte rahim ağzı kanseriyle ilgili 41 bin vatandaşımıza tarama testi yapıldı. Bu testlerin 365'i pozitif çıkınca vatandaşlarımız ileri sağlık merkezine sevk edildi. Bunlardan da 53'ü kesin tanı aldı, şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Meme kanserinde de 33 bin 550 kişiye mamografi çekimi yapıldı. Bunlardan 550'si pozitif çıktı. Test sonucuna göre tedavi süreçleri için ileri merkeze gönderildiler. Maalesef 39 kişi meme kanseri tanısı aldı. Kalın bağırsak kanseriyle ilgili de 46 bin bireye gizli kan testi yaptık, 245 kişinin testi pozitif olması sebebiyle ileri sağlık merkezlerine yönlendirildi. Erken tanı anlamında bu merkezler çok önemli faaliyetler yürütüyor. Hep söylediğimiz gibi erken tanı hayat kurtarır."