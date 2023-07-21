Erciyes Teknopark'ta Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi Üssü Programı Gerçekleştirildi

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen programda, hassas tıp ve sağlık biyoteknolojisi konusu ele alındı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesi'nin önemine vurgu yaparak üniversitenin sağlık alanındaki yatırımlarının endüstriye dönüşebilme potansiyelini değerlendirdi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversitenin sanayiye yön verme hareketi içerisinde olduğunu ve ulusal ve uluslararası projelerde yer almak istediklerini belirtti.

Erciyes Teknopark tarafından "Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi Üssü Programı" gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Üniversitesinin Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.

Son dönemde ülkelerin sağlık ve sağlık teknolojilerine ilişkin yatırımlara önem verdiğini aktaran Böhürler, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin gelişmiş bir sanayisi var. Nitelikli bir üniversitesi ve sağlık alanında çok önemli yatırımları var. Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi'ni ziyaret ettiğimde çok etkilenmiştim. Önemli bir bilim var orda. Bu bilim endüstriye dönüşebilir mi, aslına tüm amacımız o."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversitelerinin sanayinin daha da gelişmesi için önemli misyonlar üstlendiğini belirterek, "Erciyes Üniversitesi olarak teknoparkımızdaki firmalarımızla, üniversitemizdeki araştırma merkezlerimizdeki projelerimiz ile şehrimizin sanayisine yön verme hareketi içerisindeyiz. Bununla yetinmiyoruz. Ülkemiz ve dünya için de projelerde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Atıl Bişgin, hassas tıp ve sağlık biyoteknolojisi konulu sunum yaptı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da katıldı.