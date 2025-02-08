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Epilepsi nöbetleri hayatı tehdit ediyor: Erken teşhis kritik önemde

Epilepsi nöbetleri hayatı tehdit ediyor: Erken teşhis kritik önemde
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Fikret Başkan ve Prof. Dr. Güzide Turanlı, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Uzmanlar, epilepsi nöbetlerinin çocuk ve yetişkinlerdeki etkilerini ve cerrahi müdahalelerin önemini anlattı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iki değerli uzman, epilepsi nöbetlerinin hayati risklerinden ve erken teşhisin kritik öneminden bahsetti. Dr. Fikret Başkan ve Prof. Dr. Güzide Turanlı, Türkiye'de sık görülen epilepsi türlerine ve tedavi yaklaşımlarına dikkat çekti.

"ÇOCUKLARDA DA EPILEPSİ GÖRÜLEBİLİR"

Dr. Fikret Başkan, "Çocuklarda da büyüklerde olduğu kadar epilepsi nöbetleri görülüyor" dedi. Akraba evliliklerinin sık olduğu ülkelerde metabolik rahatsızlıkların epilepsiye neden olabileceğine dikkat çeken Başkan, travmalar, enfeksiyonlar ve tümörlerin de bu durumu tetikleyebildiğini belirtti.

"ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Güzide Turanlı, erken teşhisin önemine vurgu yaparak, "Epilepsi nöbetlerine müdahale edilmediğinde solunum durması nedeniyle ölümler gerçekleşebilir" dedi. Ayrıca, epileptik hastalarda ani ölümler görülebileceğine dikkat çeken Turanlı, dirençli epilepsi hastalarının cerrahi tedaviye yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"ANNE KARNINDA BAŞLAYAN RİSKLER"

Anne karnında bebeğin gelişimini etkileyen faktörlere değinen uzmanlar, annenin kötü beslenmesinin epilepsi riskini artırabileceğini ifade etti. Beyinden kaynaklanan epilepsilerin çoğunlukla şakak bölgesinden kaynaklandığını söyleyen Dr. Başkan, bu durumun cerrahi müdahalelerde önem taşıdığını belirtti.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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