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Tunceli'de El Travması: Ambulans Helikopterle Malatya'ya Sevk

Tunceli'de El Travması: Ambulans Helikopterle Malatya'ya Sevk
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Tunceli’de elinden yaralanan 27 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi.

Tunceli'de elinden yaralanan 27 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Olay Tunceli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde geçirdiği kaza sonrasında sol elinde akut travma meydana gelen 27 yaşındaki A.D., Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yapılan değerlendirmede, yaralanmanın niteliği gereği tedavisinde mikrocerrahi uzmanlığına gerek duyulduğu belirlendi. Bu tıbbi gereklilik doğrultusunda ileri tedavisinin uygun şartlarda sürdürülebilmesi için A.D., ambulans helikopter ile Malatya'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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